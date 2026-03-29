Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

A sus 79 años, el artista peruano – argentino fue despedido con profunda emoción por compañeros como Fito Páez, Pedro Aznar, Julia Zenko, Alejandro Lerner, entre otros, que valoraron su arte.

El mundo de la música está de luto tras la confirmación de la muerte a los 79 años del guitarrista peruano – argentino, Luis Alejandro “Lucho” González Cárpena, de causas que aún no trascendieron y que sorprendió a muchos ya que recientemente había anunciado el lanzamiento de su nuevo tema.

La noticia la confirmó su propia hija en la cuenta del propio artista: “Queridos amigos, con muchísima tristeza les cuento que nuestro queridísimo Lucho González Cárpena se nos fue” . En esa misma línea, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) replicó la misma triste información .

“Lamentamos el fallecimiento de Lucho González, guitarrista, compositor y productor argentino-peruano”, indicaron y agregaron: "Desde el Instituto Nacional de la Música despedimos a Lucho González, reconocemos su gran aporte a la música y acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento ". Rápidamente generó una ola de mensajes, homenajes y recuerdos por parte de colegas.

El nacido en Lima, pero arribado a Buenos Aires con apenas meses de vida, fue guitarrista y arreglador de Mercedes Sosa, Eva Ayllón, Pedro Aznar, Fito Páez, Tania Libertad, Vicentico, Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto, entre otros. Además, integró el trío Vitale-Baraj-González, así como otras formaciones históricas como Nebbia-Baraj-González, y participó en el proyecto Los Hijos del Sol, grabado en Los Ángeles junto a músicos de toda Latinoamérica.

Embed - Instituto Nacional de la Música - INAMU on Instagram: "Lamentamos el fallecimiento de Lucho González, guitarrista, compositor y productor argentino-peruano. Luis Alejandro González Cárpena nació en Lima el 25 de noviembre de 1946 y llegó a Buenos Aires a los pocos meses de vida. Creció en un entorno atravesado por la música: su padre, Javier González, integraba Los Trovadores del Perú. Comenzó a tocar la guitarra desde muy chico y desarrolló su formación de manera empírica, con un temprano interés por la composición y los arreglos. En 1968, tras conocer a Chabuca Granda, dejó sus estudios de Derecho para dedicarse de lleno a la música. Trabajó junto a ella como guitarrista, arreglador y director musical, acompañándola en giras y grabaciones. También integró la orquesta contemporánea de Jaime Delgado Aparicio, donde profundizó su formación en arreglos orquestales y composición. A lo largo de su trayectoria participó en grabaciones y proyectos junto a artistas de distintos países. Trabajó como guitarrista y arreglador con Mercedes Sosa, Eva Ayllón, Pedro Aznar, Fito Páez, Tania Libertad, Vicentico, Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto. Integró el trío Vitale-Baraj-González , también Nebbia -Baraj- González y participó en el proyecto Los hijos del Sol, grabado en Los Ángeles con músicos de distintas tradiciones de la región Grabó dos discos como solista, Esta parte del camino y Chabuca de cámara, y desarrolló una labor docente sostenida a través de su sistema de enseñanza “siembra musical”, en la Universidad Nacional de Villa María y en distintos países de América Latina. También realizó para el INAMU capacitaciones de Armonía estructural. Su trabajo articuló elementos del folclore peruano, argentino y brasileño. Desde el Instituto Nacional de la Música despedimos a Lucho González, reconocemos su gran aporte a la música y acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento. #LuchoGonzález #INAMU #MúsicaArgentina #MúsicaLatinoamericana"

Apenas conocida la triste noticia de la muerte de Lucho González, varios artistas argentinos no dejaron de saludar al maestro de la criolla, como muchos lo describieron y replicaron sus condolencias en las redes sociales .

Uno de los que se hizo eco fue Fito Páez en Instagram. “Lucho González fue uno de los amores de mi vida. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana”, señaló y agregó: “Tuve la suerte de verlo en acción. De tocar con él y verlo inventar los riffs ininteligibles de ‘Detrás del muro de los lamentos’ y ‘Tu sonrisa inolvidable’. Lleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma”.

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“Gracias Lucho por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos reímos y por tu música que seguirá viva por siempre”, brindó cálidas palabras Lito Vitale del cual se sumaron comentarios como los de Diego Torres, Patricia Sosa, y hasta Sandra Mianovich.

Diego Torres aseguró que “se fue el gran y con él tantos viajes y giras que compartimos. ¡Gracias Lucho por todo!”; Sosa lamentó la noticia y recordó que le enseñó a bailar el vals peruano. “Que Jesús te reciba en sus brazos”, lo despidió. Mientras que Mihanovich expresó su dolor.

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En su cuenta personal, Pedro Aznar compartió la canción “María Lando”, grabada junto a Mercedes Sosa y el propio Lucho González, que lo acompañó con un simple “¡Lucho!”.

Además, Alejandro Lerner también nos despidió: “Se nos fue el Maestro Lucho González, un amigazo de lo más talentoso que hemos tenido. Peruano y con corazón argentino, compusimos canciones bellísimas. Te lloramos y te vamos a extrañar siempre. Por tu música, por tu ángel, un groso como pocos. Y como dice otro maestro, Luis Salinas, cuando tocas siempre tenés razón. Te amamos. Mis respetos a la familia y amigos”.