Video: Furia de Gran Hermano amenazó a un jugador con un cuchillo

NO

SI#GranHermanopic.twitter.com/DsDvidiEUr — Tomás Drohobycki (@tomasdrohobycki) May 7, 2024

Eso la enojó mucho más a la participante y discutió en vivo con Mauro, quien tenía una relación amorosa con ella. Pero eso no quedó ahí porque fuera del aire, ya sin la intervención del conductor Santiago del Moro continuaron la pelea.

Luego todo lo que sucedió, incluso estando ya sancionada, se acercó a Darío con un cuchillo y le dijo: “Te voy a estar observando”. Y su compañero se quedó completamente sorprendido: “¿Por qué me decís eso?”. No le contestó y se puso a cortar pan. ¿Qué quiso decir?

Una exparticipante estrella de Gran Hermano quiere proponerle casamiento a Furia

La participante Juliana Scaglione es muy popular afuera, pero tiene públicos diferentes: los que la aman y los que la detestan. No hay punto medio. Una de las que pertenece al primer grupo es una exjugadora de Gran Hermano que, en las últimas horas, aseguró que quiere proponerle casamiento.

Fue una de las figuras de la primera edición y quedó como una de las finalistas junto con Gastón Trezeguet, Marcelo Corazza y Daniela Ballester. Por lo que sigue muy de cerca esta edición, a diferencia de la del año pasado, también participa de “La noche de los exs”.

Tamara Paganini

“Me encantaría entrar, por ejemplo, a un Congelados... ¿Sabés para qué no sirvo yo? Para El debate no sirvo porque diría un montón de cosas que me pegarían un cachetazo", indicó la jugadora en Entrometidos.

Y bromeó: “Jaaaa entrar a Gran Hermano para ser la contracara de Furia. Yo llego a entrar y le pego unos besos de amor. Y le propongo casamiento. Furia, que se vio todos los Gran Hermano, sabe el temperamento que tengo, me amaría. Ojo, si yo conozco una persona idéntica a mí, capaz que no me la banco. A mí me cae bien la gente picante como yo, pero... ".