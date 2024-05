Conductor de Telefe pidió que Furia sea expulsada de Gran Hermano 2023: "Para mí ya está..."

Tras la escandalosa pelea con Mauro, Juliana recibió una dura sanción que muchos consideran no fue suficiente.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Diego Poggi preguntó a sus seguidores: "¿Furia ya no tiene que estar en GH? ¿La gente, sus compañeros o Gran Hermano deberían sacarla?". Ante esto, generó mucho interés por parte del público que no quiere a Juliana y sorprendió tras romper la neutralidad con respecto al programa.