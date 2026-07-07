Antonela Roccuzzo abrió una cuenta de Tik Tok y reveló el hobby que comparte con Lionel Messi

Antonela Roccuzzo desembarcó en Tik Tok y mostró un nuevo rincón de su casa. La primera publicación, reveló un hobby poco conocido que comparte con Lionel Messi y causó furor entre los fans.
La esposa del capitán de la Selección, mostró un perfil desconocido y causó furor en la nueva red social.
Antonela Roccuzzo desembarcó en Tik Tok y mostró un nuevo rincón de su casa. La primera publicación, reveló un hobby poco conocido que comparte con Lionel Messi y causó furor entre los fans.
La rosarina siempre mantuvo un perfil bajo y elige las redes sociales para mantener el contacto con sus fans de todo el mundo. Si bien la mujer del capitán, en su Instagram suele mostrar un perfil más profesional: lucir sus looks diarios y trabajar con las marcas en las que es embajadora.
En las últimas horas, Antonela abrió una cuenta de Tik Tok y reveló una faceta desconocida de su vida y que comparte con sus hijos y Lionel Messi, cuando está lejos de la cancha. La llegada a la red causó una verdadera locura, en menos de una hora la cuenta superó los 200 mil seguidores y su video tiene millones de reproducciones.
Antonela reveló la verdadera pasión que guarda puertas adentro: los libros. En su primer video, la influencer se sumó al movimiento #BookTook, un espació que hay en TikTok donde miles de usuarios comparten recomendaciones y contenido relacionado con la lectura.
Con la frase: “¿tienes algún hobby? Yo..”, despertó la curiosidad de miles de usuarios, y empezó el recorrido donde mostró su gran biblioteca.
Durante el video se puede observar la gran biblioteca que comparte la familia Messi, entre ellos se pudieron identificar títulos de fantasía, romance y otros géneros, como Alas de sangre, de Rebecca Yarros, diferentes entregas de Harry Potter, de J.K. Rowling, además de obras de Sarah J. Maas y Florencia Bonelli.
También formaron parte de la selección libros de Danielle Steel y de Camucha Escobar, dejando en evidencia una biblioteca amplia y con gustos variados.