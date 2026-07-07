Antonela Roccuzzo abrió una cuenta de Tik Tok y reveló el hobby que comparte con Lionel Messi La esposa del capitán de la Selección, mostró un perfil desconocido y causó furor en la nueva red social. Agregar C5N en









Se supo: Qué les gusta hacer a la pareja cuando están lejos de la cancha Instagram: @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo desembarcó en Tik Tok y mostró un nuevo rincón de su casa. La primera publicación, reveló un hobby poco conocido que comparte con Lionel Messi y causó furor entre los fans.

La rosarina siempre mantuvo un perfil bajo y elige las redes sociales para mantener el contacto con sus fans de todo el mundo. Si bien la mujer del capitán, en su Instagram suele mostrar un perfil más profesional: lucir sus looks diarios y trabajar con las marcas en las que es embajadora.

En las últimas horas, Antonela abrió una cuenta de Tik Tok y reveló una faceta desconocida de su vida y que comparte con sus hijos y Lionel Messi, cuando está lejos de la cancha. La llegada a la red causó una verdadera locura, en menos de una hora la cuenta superó los 200 mil seguidores y su video tiene millones de reproducciones.

Antonela y su primera publicación: reveló su hobby Antonela reveló la verdadera pasión que guarda puertas adentro: los libros. En su primer video, la influencer se sumó al movimiento #BookTook, un espació que hay en TikTok donde miles de usuarios comparten recomendaciones y contenido relacionado con la lectura.

Con la frase: “¿tienes algún hobby? Yo..”, despertó la curiosidad de miles de usuarios, y empezó el recorrido donde mostró su gran biblioteca.