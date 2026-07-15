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15 de julio de 2026 Inicio

El nuevo récord que podría romper Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo

De ganar la final ante España, el 10 argentino se convertirá en el primer jugador argentino en ser bicampeón del mundo como capitán de la Selección.

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Lionel Messi tras el triunfo histórico ante Inglaterra. 

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Si la Albiceleste derrota a España el próximo domingo, el rosarino se convertirá en el primer futbolista argentino en ser bicampeón del mundo como capitán de la Selección, un registro que ni siquiera Diego Maradona pudo conseguir durante su inolvidable trayectoria con la camiseta nacional.

Después de conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022, Messi volverá a disputar una final mundialista con la chance de defender el título obtenido cuatro años atrás y sumar un nuevo capítulo a una carrera que ya lo ubica entre las más exitosas de la historia del deporte.

Los jugadores saltaron del banco para abrazar a Lionel Messi tras el final del partido ante Inglaterra.&nbsp;

Los jugadores saltaron del banco para abrazar a Lionel Messi tras el final del partido ante Inglaterra.

Diego Maradona quedó cerca de lograr la misma hazaña

Diego Maradona llevó a la Argentina hacia la conquista del Mundial de México 1986 con una actuación inolvidable y cuatro años más tarde condujo nuevamente al equipo hasta la definición de Italia 1990, aunque aquella vez el seleccionado cayó 1-0 frente a Alemania.

Esa derrota privó al conjunto dirigido por Carlos Bilardo de conseguir el bicampeonato y también impidió que Maradona se transformara en el primer capitán argentino en levantar dos Copas del Mundo, una marca que ahora quedó al alcance de Lionel Messi.

En caso de vencer a España, la Selección argentina también romperá otro registro histórico, ya que se convertirá en el primer seleccionado en revalidar el título mundial desde Brasil, que logró coronarse de manera consecutiva en Suecia 1958 y Chile 1962.

Lionel Scaloni, tras la victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, no es arrogancia"

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, celebró el pase a la final de la Copa del Mundo 2026, se mostró emocionado y definió al equipo como "únicos de verdad". "Esta gente nos lleva a ganar", pronosticó ilusionado el director técnico tras ganarle a Inglaterra 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores", afirmó Scaloni a TyC Sports y reiteró: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón".

El deportista prometió: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante". "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó Scaloni.

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