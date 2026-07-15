15 de julio de 2026 Inicio
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Así reflejaron los medios del mundo la épica victoria de Argentina ante Inglaterra: "Coraje y resiliencia"

Los principales diarios y cadenas deportivas del planeta destacaron la jerarquía individual y el orden táctico de la Selección argentina para revertir el marcador en los minutos finales y asegurar su lugar en la final de la Copa del Mundo 2026.

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Los medios brasileños definieron a la victoria argentina como corajuda y resiliente

Los medios brasileños definieron a la victoria argentina como "corajuda y resiliente"

La victoria de la Selección por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026, disputada en el Estadio Atlanta, generó un gran impacto en las principales portadas de la prensa deportiva y generalista a nivel global. Los analistas internacionales coincidieron en destacar la capacidad de reacción de la Scaloneta, que logró revertir el marcador en los últimos diez minutos del tiempo reglamentario para sellar su pase al partido por el título mundial.

Los jugadores con la bandera tras el triunfo ante Inglaterra.
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En Brasil, el diario O Globo y el medio deportivo especializado Lance! analizaron el desarrollo del juego desde una perspectiva estratégica. Ambos medios coincidieron en que el repliegue de las líneas defensivas rivales en el segundo tiempo terminó por favorecer la propuesta ofensiva de la albiceleste, destacando el "oficio táctico" del conjunto dirigido por Lionel Scaloni para mantener el orden bajo presión.

Por su parte, los medios de Colombia y Chile hizo hincapié en el peso individual de las figuras argentinas, en especial del rol clave de los jugadores que salieron desde el banco. El diario colombiano El Tiempo y el periódico chileno La Tercera resaltaron el impacto de Enzo Fernández con su remate desde fuera del área en el minuto 85, así como la definición agónica de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento (90+2'). Estas publicaciones describieron las acciones previas a los goles como muestras de "jerarquía competitiva" en momentos de máxima exigencia.

La clave estuvo en los cambios que metió Scaloni

En México, el diario deportivo Récord y los analistas de la cadena TUDN enfocaron sus coberturas en la intensidad física del encuentro y en el sostenido invicto de Argentina en la ronda semifinal de los mundiales. La crítica deportiva mexicana coincidió en que el ingreso de variantes en el mediocampo fue el factor determinante para romper la estructura defensiva europea, consolidando el control de la posesión en el tramo final del partido.

En los Estados Unidos, país coanfitrión del torneo, las crónicas de The New York Times y los reportes de la cadena ESPN se centraron en el espectáculo brindado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y en la capacidad de resiliencia del vigente campeón del mundo. Los análisis norteamericanos enfatizaron cómo el equipo absorbió el gol en contra de Anthony Gordon en el minuto 54 sin desestructurar sus líneas, valorando la mentalidad colectiva como el motor de la clasificación.

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