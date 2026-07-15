15 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Amor sin fronteras: los grandes festejos en todo el mundo tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

Apenas sonó el pitido final en Atlanta, las redes se llenaron de imágenes de los festejos en ciudades de todo el planeta por el pasa de la Albiceleste a la final. Bangladesh y la India hasta Barcelona, Roma, San Pablo, México DF y tantos otros lugares: argentinos y extranjeros fanáticos de la Scaloneta celebraron con todo.

Por
Una imagen de los festejos en la Ciudad de México.

Una imagen de los festejos en la Ciudad de México.

Noticia en desarrollo.

Lionel Messi tras el triunfo histórico ante Inglaterra. 
Te puede interesar:

El nuevo récord que podría romper Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, así está la tabla de goleadores del Mundial

Leo y la Scaloneta generaron una conexión más fuerte con su audiencia digital.

Lionel Messi y la Selección argentina lideraron la conversación digital del Mundial

Víctor Hugo Morales, el relator del Gol del Siglo de Diego Armando Maradona.

Víctor Hugo Morales, en la previa de la semifinal: "Lionel sabe que lleva la bandera de Maradona"

La AFA emocionó con un homenaje a 

El emotivo mensaje de la AFA para Messi: "Le pedimos a Dios que el tiempo se detenga"

Mick Jagger apareció con la camiseta de la Scaloneta.

¿Justo ahora? Mick Jagger apareció con una camiseta de la Selección argentina

Lionel Messi y Diego Maradona.

A horas del partido contra Inglaterra, Claudia Villafañe recordó qué opinaba Maradona de Messi

Rating Cero

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

El Pocho Lavezzi ingresó al estadio junto al actor britanico y se llevó todas las miradas.

Argentina-Inglaterra: Pocho Lavezzi entró la pelota con un actor de Stranger Things

Katia Fenocchio sufrió un terrible momento durante los festejos del mundial.

Atacaron a una ex Gran Hermano en medio de los festejos por la Selección argentina

Una figura latinoamericana quedó vinculada a un gran revuelo.

Rechazan los polémicos dichos de un famoso conductor y piden que lo quiten de la TV

Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta.

Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto"

Se espera un miércoles en donde no faltará tensión.

Contundente decisión de Telefe: corrió a un reconocido conductor y le dio el lugar a Marley

últimas noticias

La bandera que desplegó la Selección por Malvinas

La bandera que desplegó la Selección por Malvinas

Hace 15 minutos
Una imagen de los festejos en la Ciudad de México.

Amor sin fronteras: los grandes festejos en todo el mundo tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

Hace 24 minutos
Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, así está la tabla de goleadores del Mundial

Hace 36 minutos
La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Hace 44 minutos
El Pocho Lavezzi ingresó al estadio junto al actor britanico y se llevó todas las miradas.

Argentina-Inglaterra: Pocho Lavezzi entró la pelota con un actor de Stranger Things

Hace 1 hora