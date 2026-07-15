Amor sin fronteras: los grandes festejos en todo el mundo tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

What a Comeback Celebration by Argentina fans in Bangladesh!!!! Vamos!!!! #mundialdefútbol2026 #Argentina #Messi #argentinavsengland pic.twitter.com/zgp4TkOYSn— Muhammad Sobug (@SobugMessi10jr) July 15, 2026
Aficionados celebran el triunfo de Argentina ante Inglaterra en Fan Fest Zócalo. pic.twitter.com/6q5wQkTjVd— Anonimo.sv (@AnonimoSV503) July 15, 2026
A vitória da Argentina foi comemorada também em Búzios. Torcedores argentinos tomaram as ruas da cidade, cantaram, buzinaram e celebraram o resultado em clima de muita festa.— Jornal A Tribuna (@atribunarj) July 15, 2026
Vídeo: A Tribuna#JornalATribuna pic.twitter.com/RwhV0OY8Z4
Barcelona tremola!— Esport3 (@esport3) July 15, 2026
Bogeria pel segon gol de l'@Argentina
Ovella Negra pic.twitter.com/k3EUIVMs7o
Noticia en desarrollo.