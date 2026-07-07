Se supo que piensan las mujeres de la Scaloneta ante los rumores que involucran a Sofí Martínez

Durante la mañana, la mesa de Desayuno Americano debatió sobre las cronistas mujeres y los rumores malintencionados que surgen mientras cubren el Mundial 2026. En este sentido, la panelista de LAM reveló la interna que existe en el grupo.

En medio de la polémica por los rumores que involucraron a Sofia Martínez con Lionel Messi, en el programa de Pamela David, aprovecharon la previa del partido de la Selección ante Egipto y debatieron sobre lo injusto que es el periodismo con las mujeres a diferencia de los hombres, en ese sentido buscaron diferentes miradas.

El cronista fue a buscar a Julieta Argenta y ella mostró su postura, que lejos de ser pacífica, fue demasiado polémica. En pocas palabras aseguró que las mujeres de la selección son celosas porque cuidan lo suyo, sin embargo no cree que Sofía sea una amenaza para ellas. “Crees esto de que las mujeres habrían pedido que tengan cierta distancia con las periodistas mujeres”, consultó el cronista. A lo que sin vueltas, Juli respondió, " que son celosas, son celosas. Pero no creo que específicamente de Sofi”, respondió.

Y continuó, “ como que ya está muy arriba ella, obviamente que cuidan los suyos, y también los futbolistas son de terror chicos. Yo estuve muchos años y no sobrevivis ahí, siempre algún mensaje cae ”, aseguró la periodista deportiva.

Por otro lado, también profundizó en las exigencias de las mujeres de los jugadores, “se prioriza un poco que tengan las cosas; a la mujer siempre se le exige algo más, en este caso por ahí es lo estético. D e a poco se van rompiendo esos parámetros, es innegable. No tienen culpa ellas, son hermosas e inteligentes”, cuestionó.

Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026 : la comunicadora habló en plena transmisión de la Copa del Mundo de la FIFA y reveló mensajes, anécdotas y situaciones que vive fuera de cámara durante el encuentro. Su presencia volvió a generar repercusión en el marco de la cobertura deportiva, donde la periodista no solo se destaca por su trabajo en los estadios, sino también por las situaciones que surgen detrás de escena.

En medio del trabajo periodístico, se conocieron detalles sobre las notificaciones, propuestas y cruces que recibe durante su trabajo en Estados Unidos, México y Canadá, donde se desarrolla la Copa del Mundo. El episodio dejó en evidencia el costado más distendido del equipo de prensa durante el seguimiento de un escenario deportivo de alcance mundial.

Este tipo de noticias suele viralizarse por su carácter secundario dentro del reporte deportivo, ya que se alejan de los resultados y protagonistas del torneo, pero generan gran interés en redes sociales por mostrar el costado más informal y humano del evento, así como situaciones, anécdotas o cruces fuera del juego y de los ganadores.

Qué dijo la periodista sobre los mensajes que recibió durante su estadía

Durante una de las emisiones televisivas del evento, Sofi Martínez habló en tono distendido sobre las situaciones que vive fuera de cámara. La conversación surgió a partir de un intercambio con Lucila “La Tora” Villar, quien también forma parte de la cobertura y compartió experiencias similares.

En ese contexto, ambas periodistas comentaron que suelen recibir mensajes privados de futbolistas y personas vinculadas al entorno del Mundial, lo que derivó en una charla descontracturada al aire. Uno de los episodios que más repercusión generó ocurrió cuando La Tora recordó una anécdota compartida con Sofi Martínez durante su recorrido por los estadios. Con humor, la exparticipante de Gran Hermano expuso algunas situaciones vividas entre ambas, lo que provocó risas en el estudio y comentarios en redes sociales.

Cuando la periodista intentó restarle importancia al tema, su compañera continuó con el relato en tono de broma, generando uno de los momentos más comentados de la cobertura. La conversación continuó con opiniones sobre jugadores de distintas selecciones, incluyendo Argentina y Uruguay. En ese intercambio, Sofi Martínez lanzó una observación en tono divertido sobre los futbolistas uruguayos, lo que generó una respuesta inmediata de La Tora, quien defendió el talento argentino entre risas.