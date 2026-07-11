La picante reacción de las mujeres de la Scaloneta cuando les preguntaron por Mbappé

Las esposas de la selección argentina se atrevieron a participar en un juego junto al Pollo Álvarez y las filosas e inesperadas respuestas generaron sorpresa en el conductor.

Durante el clásico y divertido juego que propone Álvarez, en ¿Quién roba?, una dinámica en la que distintas parejas deben opinar quién consideran que salió más beneficiado en la relación, se vivió un momento que no pasó desapercibido.

En esta oportunidad, las invitadas de lujo fueron Caro Calvagni, esposa de Nico Tagliafico; Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández; y Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez. La propuesta se desarrolló en un clima distendido, mientras las tres compartían anécdotas y experiencias sobre la convivencia y la vida junto a los futbolistas de la Selección argentina.

Pero cuando el Pollo les propuso evaluar el romance entre Mbappé y Ester Esposito . Las tres coincidieron con la respuesta y dejaron sin palabras al conductor: quien roba en la pareja es el jugador francés. La primera en reaccionar fue Gandolfo, que entre risas opinó, “es el robo del siglo". Por su parte Calvagni, se sumó y agregó: "Mal, terrible". Mientras que Valentina también coincidió: “Roba él. Re chorro”, respondió.

Antonela Roccuzzo se convirtió en la invitada de honor de Victoria Beckham durante la apertura de su nueva tienda, denominada "House of Victoria", en el icónico centro comercial Bal Harbour Shops de Miami. Este evento marcó un hito para la firma de la ex-Spice Girl, ya que representa su primer espacio propio en los Estados Unidos, diseñado bajo una estética minimalista y lujosa.

La esposa del astro argentino Lionel Messi captó todas las miradas con un diseño de la propia colección de Beckham: un vestido de satén en color verde azulado profundo, de corte recto y fluido hasta los tobillos, sin mangas y con escote redondo. La velada, que incluyó una cena de gala, reunió a familiares y amigos íntimos en un entorno que celebró la expansión internacional de la marca de la diseñadora británica.

Por su parte, la anfitriona reafirmó su sello personal con un vestido de satén en tono beige arena con detalles champagne, que presentaba un drapeado asimétrico y una capa suave sobre el hombro. “Gracias a todos los que vinieron a celebrar la apertura con nosotros. Una noche alucinante”, escribió en sus redes Victoria Beckham quien compartió fotos en su Instagram que revolucionaron las redes.

La lista de invitados estuvo repleta de celebridades, comenzando por el clan Beckham casi en su totalidad: David Beckham estuvo acompañado por sus hijos Romeo, Cruz y Harper Seven. También asistieron figuras internacionales como Marc Anthony junto a su esposa Nadia Ferreira -quien lució su embarazo en un vestido color burdeos-, el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário con Celina Locks, e Isabella Grutman. El gran ausente fue Lionel Messi, quien se encuentra concentrado con la Selección Argentina para los cuartos de final del Mundial 2026.

Este encuentro no solo celebró la moda, sino que consolidó la estrecha relación que Antonela y Victoria han forjado desde la llegada de los Messi al Inter Miami. A través de sus redes sociales, Roccuzzo expresó su apoyo a la diseñadora con un afectuoso mensaje: “Celebrando la nueva casa de Victoria Beckham en Miami ¡Te deseamos todo lo mejor!”. La publicación alcanzó rápidamente cientos de miles de likes, reafirmando el estatus de Antonela como una de las figuras más influyentes en el cruce entre el deporte y la moda internacional.