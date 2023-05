Video: el guiño de Mercedes Benz a la supuesta relación entre Shakira y Lewis-Hamilton

Eso no es todo, sino que en las últimas horas la cuenta oficial de Tik Tok de Mercedes-AMG F publicó un video con un guiño a Shakira y Lewis-Hamilton. Con la leyenda "¿Lo hicimos bien?", el video muestra al piloto de Fórmula 1 caminar en cámara lenta y de fondo una de los temas más conocidos de la cantante.

"Whenever, wherever. We're meant to be together", se escucha cantar a Shakira de fondo, estrofas del tema llamado "Suerte" del álbum "Canciones de lavandería". En castellano significaría como "siempre donde quiera. Estamos destinados a estar juntos".

Lo que podría significar por un lado, el posible relación amorosa entre ambas figuras o el millonario contrato que cerró el piloto con la firma de Mercedes que tiene fecha de vencimiento a fin de 2023. ¿Nace un romance o es todo una campaña de marketing?

La tarde en un yate que parsaron Shakira y Lewis-Hamilton

El medio Dialy Mail, publicó recientemente unas fotografías donde se puede observar a la cantante subir a un yate junto a Lewis Hamilton. Una vez dentro de la embarcación, pasaron la tarde bajo el sol entre Shakira y los amigos de Hamilton.

Según informaron los reporteros que sacaron las fotografías, la artista se encontraba muy feliz y disfrutó de pasar la tarde junto al conocido corredor.