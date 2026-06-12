"No era Shakira": aseguran que la artista puso una doble en la apertura del Mundial 2026 Los usuarios de X comenzaron a comparar fotos y videos de la colombiana que hicieron creer que la cantante utilizo a otra persona para ciertos momentos de su aparición en el Estadio Azteca. Por Agregar C5N en









Shakira cantó en la ceremonia apertura del Mundial 2026. Redes sociales

La artista Shakira hizo delirar al público en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 e incluso tocó picos de rating de 20 puntos entre los canales principales, pero hubo un detalle que en redes sociales no dejaron pasar. Aseguran que durante la previa y en el show, utilizó una doble.

La colombiana salió a la cancha para cantar Dai Dai, su hit para la Copa del Mundo, e hizo una de sus coreografías más destacadas. Ahora bien, durante la previa también se presentó en el lugar para hacer las pruebas de sonido y de baile, pero se la vio caminando de manera distinta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) En uno de esos videos se la ve imitando pasos que debía replicar en la prueba de sonido y consideran que no es ella. Los usuarios trajeron el recuerdo de Shakibecca, una fanática que tiene un parecido muy considerable, a la cual habrá utilizado en algún momento para hacerse pasar por ella.

Shakibecca Redes sociales Mientras que, durante el show no tenían dudas sobre si era ella o no porque se le vio claramente la cicatriz que tiene en la frente. Sin embargo, acusan que utilizó botox que hizo generar dudas de si era ella o no. Otros explicaron que “no movió las caderas”. ¿Era o no Shakira?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnalistaClara2/status/2065184481502249420&partner=&hide_thread=false No es Shaki. Algo pasó de urgencia a última hora y siento que al último momento llamaron a una doble, porque no tiene su energía, ni se ve igual, y luego sale con lentes. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/rCccGNnp0g — PolitiCrack, (@AnalistaClara2) June 11, 2026 El canal que iba a trasmitir todos los partidos del Mundial 2026 no lo hará: qué señal los pasará El Mundial 2026 ya inició y los canales que transmiten tuvieron un día positivo en cuanto a televidentes. Sin embargo, ya se confirmó una modificación que afectará a los partidos de todo el certamen y tiene que ver con un canal en particular. ¿Qué pasará?