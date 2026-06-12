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12 de junio de 2026 Inicio

"No era Shakira": aseguran que la artista puso una doble en la apertura del Mundial 2026

Los usuarios de X comenzaron a comparar fotos y videos de la colombiana que hicieron creer que la cantante utilizo a otra persona para ciertos momentos de su aparición en el Estadio Azteca.

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Shakira cantó en la ceremonia apertura del Mundial 2026.

Shakira cantó en la ceremonia apertura del Mundial 2026.

Redes sociales

La artista Shakira hizo delirar al público en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 e incluso tocó picos de rating de 20 puntos entre los canales principales, pero hubo un detalle que en redes sociales no dejaron pasar. Aseguran que durante la previa y en el show, utilizó una doble.

La cantante revolucioinó a los mexicanos con su llegada para la apertura de la Compa Mundial 2026.
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La colombiana salió a la cancha para cantar Dai Dai, su hit para la Copa del Mundo, e hizo una de sus coreografías más destacadas. Ahora bien, durante la previa también se presentó en el lugar para hacer las pruebas de sonido y de baile, pero se la vio caminando de manera distinta.

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En uno de esos videos se la ve imitando pasos que debía replicar en la prueba de sonido y consideran que no es ella. Los usuarios trajeron el recuerdo de Shakibecca, una fanática que tiene un parecido muy considerable, a la cual habrá utilizado en algún momento para hacerse pasar por ella.

Shakibecca

Mientras que, durante el show no tenían dudas sobre si era ella o no porque se le vio claramente la cicatriz que tiene en la frente. Sin embargo, acusan que utilizó botox que hizo generar dudas de si era ella o no. Otros explicaron que “no movió las caderas”. ¿Era o no Shakira?

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El canal que iba a trasmitir todos los partidos del Mundial 2026 no lo hará: qué señal los pasará

El Mundial 2026 ya inició y los canales que transmiten tuvieron un día positivo en cuanto a televidentes. Sin embargo, ya se confirmó una modificación que afectará a los partidos de todo el certamen y tiene que ver con un canal en particular. ¿Qué pasará?

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Desde ARGTV, anunciaron que “los cableoperadores de Flow que incorporaron a DSports a sus grillas, no tendrán todos los encuentros del mundial. Sucede que le dejarán la prioridad a TyC Sports, ya que es la señal que tiene estos eventos en exclusiva.

De esta manera, quienes vean DSports a través de Directv/DGO, Prime Video y Paramount+, si pueden ver los 104 partidos en su totalidad. Este cambio se da para sectorizar la audiencia y no dividir el rating.

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