"No era Shakira": aseguran que la artista puso una doble en la apertura del Mundial 2026

La artista Shakira hizo delirar al público en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 e incluso tocó picos de rating de 20 puntos entre los canales principales, pero hubo un detalle que en redes sociales no dejaron pasar. Aseguran que durante la previa y en el show, utilizó una doble.
La colombiana salió a la cancha para cantar Dai Dai, su hit para la Copa del Mundo, e hizo una de sus coreografías más destacadas. Ahora bien, durante la previa también se presentó en el lugar para hacer las pruebas de sonido y de baile, pero se la vio caminando de manera distinta.
En uno de esos videos se la ve imitando pasos que debía replicar en la prueba de sonido y consideran que no es ella. Los usuarios trajeron el recuerdo de Shakibecca, una fanática que tiene un parecido muy considerable, a la cual habrá utilizado en algún momento para hacerse pasar por ella.
Mientras que, durante el show no tenían dudas sobre si era ella o no porque se le vio claramente la cicatriz que tiene en la frente. Sin embargo, acusan que utilizó botox que hizo generar dudas de si era ella o no. Otros explicaron que “no movió las caderas”. ¿Era o no Shakira?
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El canal que iba a trasmitir todos los partidos del Mundial 2026 no lo hará: qué señal los pasará
El Mundial 2026 ya inició y los canales que transmiten tuvieron un día positivo en cuanto a televidentes. Sin embargo, ya se confirmó una modificación que afectará a los partidos de todo el certamen y tiene que ver con un canal en particular. ¿Qué pasará?
Desde ARGTV, anunciaron que “los cableoperadores de Flow que incorporaron a DSports a sus grillas, no tendrán todos los encuentros del mundial. Sucede que le dejarán la prioridad a TyC Sports, ya que es la señal que tiene estos eventos en exclusiva.
De esta manera, quienes vean DSports a través de Directv/DGO, Prime Video y Paramount+, si pueden ver los 104 partidos en su totalidad. Este cambio se da para sectorizar la audiencia y no dividir el rating.