Boca presentó su nueva camiseta alternativa: todos los detalles del diseño, precios y cuándo debuta

Boca Juniors oficializó el lanzamiento de su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27 en un evento especial que tuvo lugar en una de las plateas La Bombonera. El modelo diseñado por Adidas recupera referencias de los primeros años del club y las combina con una estética clásica y tecnología utilizada en el fútbol profesional.
El club destacó en sus redes sociales que esta prenda es "un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize" y a las raíces de la identidad del barrio. Además, el novedoso diseño rompe con los esquemas de los últimos años al adoptar una base de color blanco con finas rayas verticales en tono azul marino oscuro, inspiradas en la primera camiseta histórica de la institución y en los inmigrantes genoveses que fundaron el club.
La casaca cuenta además con una franja horizontal blanca sobre el pecho, cuello redondo azul y puños a tono. Un detalle de gran valor retro para los coleccionistas es la incorporación del icónico logotipo Trefoil de Adidas en lugar del escudo de las tres tiras moderno.
Cuándo podría debutar la nueva camiseta alternativa de Boca
Todo indica que Boca no utilizará esta nueva casaca este viernes frente a Lanús en La Bombonera. En cambio, el estreno se perfila para el miércoles 2 de septiembre, cuando el equipo de Rodolfo Arruabarrena se mida con Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. De todos modos, el club todavía no realizó un anuncio oficial.
Cuál será el precio de la nueva camiseta alternativa de Boca
La flamante camiseta alternativa conservará los valores establecidos por Adidas para la actual temporada y estará disponible para la venta desde este viernes 28 de agosto.
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Camiseta versión hincha manga corta: $149.999
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Camiseta versión jugador manga corta: $219.999
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Camiseta versión hincha manga larga: $249.999
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Camiseta versión jugador manga larga: $249.999
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Camiseta versión mujer: $139.999
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Short oficial (titular o alternativo): $79.999
Dónde se podrá comprar la nueva camiseta alternativa de Boca
La nueva indumentaria estará disponible de manera exclusiva desde las 10 de este viernes a través de los canales oficiales de venta de Boca y Adidas. Además de la tienda online de ambas marcas, los hinchas también podrán conseguirla en el Adidas Store ubicado en La Bombonera y en distintos comercios deportivos habilitados de todo el país.