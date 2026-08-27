Boca presentó su nueva camiseta alternativa: todos los detalles del diseño, precios y cuándo debuta Con un fuerte componente histórico, el club de la Ribera dio a conocer la casaca suplente que rinde homenaje a sus orígenes. Estará disponible para la compra desde este viernes y ya hay fecha tentativa para su estreno en cancha. Por Agregar C5N en









Aranda, Paredes y Flores, las figuras de Boca con la flamante casaca. Prensa Boca Juniors

Boca Juniors oficializó el lanzamiento de su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27 en un evento especial que tuvo lugar en una de las plateas La Bombonera. El modelo diseñado por Adidas recupera referencias de los primeros años del club y las combina con una estética clásica y tecnología utilizada en el fútbol profesional.

Les queda pintada pic.twitter.com/5KcrS5Kr2r — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 28, 2026 El club destacó en sus redes sociales que esta prenda es "un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize" y a las raíces de la identidad del barrio. Además, el novedoso diseño rompe con los esquemas de los últimos años al adoptar una base de color blanco con finas rayas verticales en tono azul marino oscuro, inspiradas en la primera camiseta histórica de la institución y en los inmigrantes genoveses que fundaron el club.

La casaca cuenta además con una franja horizontal blanca sobre el pecho, cuello redondo azul y puños a tono. Un detalle de gran valor retro para los coleccionistas es la incorporación del icónico logotipo Trefoil de Adidas en lugar del escudo de las tres tiras moderno.

Un lujo pic.twitter.com/KnFc4bD4iH — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 28, 2026 Cuándo podría debutar la nueva camiseta alternativa de Boca Todo indica que Boca no utilizará esta nueva casaca este viernes frente a Lanús en La Bombonera. En cambio, el estreno se perfila para el miércoles 2 de septiembre, cuando el equipo de Rodolfo Arruabarrena se mida con Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. De todos modos, el club todavía no realizó un anuncio oficial.

Prensa Boca Cuál será el precio de la nueva camiseta alternativa de Boca La flamante camiseta alternativa conservará los valores establecidos por Adidas para la actual temporada y estará disponible para la venta desde este viernes 28 de agosto.