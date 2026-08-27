28 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Boca presentó su nueva camiseta alternativa: todos los detalles del diseño, precios y cuándo debuta

Con un fuerte componente histórico, el club de la Ribera dio a conocer la casaca suplente que rinde homenaje a sus orígenes. Estará disponible para la compra desde este viernes y ya hay fecha tentativa para su estreno en cancha.

Por
Aranda

Aranda, Paredes y Flores, las figuras de Boca con la flamante casaca.

Prensa Boca Juniors

Boca Juniors oficializó el lanzamiento de su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27 en un evento especial que tuvo lugar en una de las plateas La Bombonera. El modelo diseñado por Adidas recupera referencias de los primeros años del club y las combina con una estética clásica y tecnología utilizada en el fútbol profesional.

Paredes y Calleri, las figuras de Boca y San Pablo. 
Te puede interesar:

Copa Sudamericana: tras la eliminación de River, se confirmó cuando se juega Boca - San Pablo

El club destacó en sus redes sociales que esta prenda es "un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize" y a las raíces de la identidad del barrio. Además, el novedoso diseño rompe con los esquemas de los últimos años al adoptar una base de color blanco con finas rayas verticales en tono azul marino oscuro, inspiradas en la primera camiseta histórica de la institución y en los inmigrantes genoveses que fundaron el club.

La casaca cuenta además con una franja horizontal blanca sobre el pecho, cuello redondo azul y puños a tono. Un detalle de gran valor retro para los coleccionistas es la incorporación del icónico logotipo Trefoil de Adidas en lugar del escudo de las tres tiras moderno.

Cuándo podría debutar la nueva camiseta alternativa de Boca

Todo indica que Boca no utilizará esta nueva casaca este viernes frente a Lanús en La Bombonera. En cambio, el estreno se perfila para el miércoles 2 de septiembre, cuando el equipo de Rodolfo Arruabarrena se mida con Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. De todos modos, el club todavía no realizó un anuncio oficial.

Cuál será el precio de la nueva camiseta alternativa de Boca

La flamante camiseta alternativa conservará los valores establecidos por Adidas para la actual temporada y estará disponible para la venta desde este viernes 28 de agosto.

  • Camiseta versión hincha manga corta: $149.999

  • Camiseta versión jugador manga corta: $219.999

  • Camiseta versión hincha manga larga: $249.999

  • Camiseta versión jugador manga larga: $249.999

  • Camiseta versión mujer: $139.999

  • Short oficial (titular o alternativo): $79.999

Dónde se podrá comprar la nueva camiseta alternativa de Boca

La nueva indumentaria estará disponible de manera exclusiva desde las 10 de este viernes a través de los canales oficiales de venta de Boca y Adidas. Además de la tienda online de ambas marcas, los hinchas también podrán conseguirla en el Adidas Store ubicado en La Bombonera y en distintos comercios deportivos habilitados de todo el país.

Noticias relacionadas

El paraguayo de 30 años será baja hasta el año que viene.

Boca pierde a otra de sus figuras: Bareiro decidió operarse de su lesión lumbar y no volverá a jugar hasta 2027

Las Leonas buscan el golpe perfecto ante la Naranja Mecánica en su propia casa.

Cuándo juegan Las Leonas ante Países Bajos por la final del Mundial de hockey

Emiliano Dibu Martínez fue campeón de la UEFA Europa League con Aston Villa. 

Tras seis temporadas, el "Dibu" Martínez se va de Aston Villa y atajará en Chelsea

El Inter Miami, que tiene como estrella a la Pulga, es el primer desafío fuera del país en la carrera del Kily. 

Cristian "Kily" González es el nuevo DT del Inter Miami y dirigirá a Lionel Messi

Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

Cuándo juegan Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo

Las Leonas se metieron en la final del Mundial.
play

Mundial de hockey: Las Leonas le ganaron 1-0 a Australia y jugarán la final con Países Bajos

Rating Cero

Tini hablaría pronto sobre el conflicto patrimonial con su padre. 

En medio del escándalo familiar, Tini Stoessel contará su versión del conflicto: "Va a ser en..."

Ricardo Mollo juto a Natalia Oreiro. De espaldas, León Gieco.

Video: despidieron a Ruben Rada cantando y bailando al ritmo de "Muriendo de plena"

Nora Colosimo, sin filtro contra L-Gante.

Nora Colosimo, filosa sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante: "Yo crié a mi hija para..."

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, ¿qué pasará con su casamiento?

Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil: el motivo

Tini Stoessel y la drástica decisión que tomó de cara al tour FUTTTURA.

La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con el tour FUTTTURA en medio del escándalo

Yanina Latorre tajante contra Alejandro Stoessel

Yanina Latorre contó cómo el papá de Tini Stoessel mantenía bajo su control el dinero y fue tajante: "Miserable"

últimas noticias

Tini hablaría pronto sobre el conflicto patrimonial con su padre. 

En medio del escándalo familiar, Tini Stoessel contará su versión del conflicto: "Va a ser en..."

Hace 27 minutos
Las heridas del veterinario de Córdoba, de 35 años.

Brutal ataque en Córdoba: golpeó ferozmente a un veterinario tras la muerte de su perra en una cirugía

Hace 50 minutos
play

Horacio Marín: "Argentina era un país con petróleo, ahora pasa a ser petrolero"

Hace 59 minutos
Ricardo Mollo juto a Natalia Oreiro. De espaldas, León Gieco.

Video: despidieron a Ruben Rada cantando y bailando al ritmo de "Muriendo de plena"

Hace 1 hora
Aranda, Paredes y Flores, las figuras de Boca con la flamante casaca.

Boca presentó su nueva camiseta alternativa: todos los detalles del diseño, precios y cuándo debuta

Hace 1 hora