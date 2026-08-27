27 de agosto de 2026 Inicio
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Mundial de hockey: Las Leonas le ganaron 1-0 a Australia y jugarán la final con Países Bajos

El seleccionado de Fernando Ferrara se impuso con un gol de Julieta Jankunas, por lo que definirán el torneo contra la Naranja. Será la segunda vez consecutiva que afrontarán el partido decisivo del campeonato.

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Las Leonas se metieron en la final del Mundial.

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Las Leonas derrotaron 1-0 a Australia en el Belfius Hockey Arena por las semifinales del Mundial de hockey, por lo que avanzaron a la final del torneo y ahora enfrentarán a Países Bajos. De esta manera, se reeditará el partido decisivo de 2022, cuando la Naranja se impuso 3-1.

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El conjunto de Fernando Ferrara comenzó dubitativo el partido ya que Australia contó con una clara chance para abrir el marcador a través de un córner corto, aunque no pudo aprovechar la posibilidad. Luego, Las Leonas se posicionaron firmemente en el campo de juego para anular los circuitos de juego del conjunto oceánico.

En tanto, Las Leonas ratificaron su mejora en el segundo cuarto mediante un leve dominio y hasta tuvieron una chance para anotar mediante un córner corto, que no lograron capitalizarlo. Después, en el tercer cuarto, el conjunto argentino tuvo situaciones nítidas que no concretó, mientras que las australianas intentaban aprovechar sus momentos.

Las Leonas derrotaron a Australia y jugarán la final del Mundial.

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La apertura del marcador se produjo al minuto y medio del último cuarto, cuando Las Leonas convirtieron a través de un desvío de Julieta Jankunas luego de una gran acción colectiva durante un córner corto. Por su parte, las oceánicas presionaron en busca del empate y contaron con chances, por lo que la arquera argentina Cristina Cosentino tuvo varias atajadas para sostener el arco Albiceleste.

En tal sentido, cuando quedaban 17 segundos, Australia anotó un gol que finalmente fue anulado ya que ninguna jugadora del combinado del país oceánico tocó la bocha dentro del área.

Con el triunfo sobre las australianas, Las Leonas se clasificaron a la final del Mundial, donde enfrentarán el sábado a las 11 a Países Bajos en busca de su tercer título en el campeonato tras consagrarse en Perth 2002 y Rosario 2010.

Las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial de hockey: el resumen

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