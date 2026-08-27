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En medio del escándalo familiar, Tini Stoessel contará su versión del conflicto: "Va a ser en..."

La cantante ya tendría definido el momento para contar su versión sobre el drama familiar y eligió un lugar muy especial para hacerlo, aunque todavía no trascendieron detalles sobre lo que dirá.

Tini hablaría pronto sobre el conflicto patrimonial con su padre. 

Tini hablaría pronto sobre el conflicto patrimonial con su padre. 

Redes sociales

Tini Stoessel tendría definido cuándo y dónde se referirá públicamente a la situación que atraviesa con su padre, Alejandro Stoessel, después de las versiones sobre su patrimonio y el vínculo profesional entre ambos. Según el periodista Luis Ventura, la cantante eligió el escenario de su primer show del 2 de septiembre, en México.

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De acuerdo con la información que dio en Primicias Ya, por América TV, la posibilidad de un comunicado escrito había cobrado fuerza en las últimas horas, pero finalmente la artista habría descartado esa vía para expresarse frente a sus seguidores. Ventura incluso contó que llegó a existir un borrador antes de que ella cambiara de decisión.

Tini Stoessel junto a su pap&aacute;, Alejandro.&nbsp;

Tini Stoessel junto a su papá, Alejandro.

"Tini estaba escribiendo su carta; el borrador está escrito... Pero el latido de su corazón le dijo que no tiene que ser a través de una carta, sino a través de su imagen", explicó el periodista sobre la determinación que habría tomado la cantante.

El panelista también precisó que la artista no utilizará una conferencia de prensa para dar explicaciones y anticipó cómo será el momento elegido. "Va a ser en el primer recital, pero arriba del escenario. El 2 de septiembre en México", confirmó.

La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con el tour FUTTTURA

Mientras crecen las expectativas por sus próximas declaraciones, Tini mantiene su agenda artística y continúa con los preparativos de FUTTTURA. En ese contexto, la cantante habría introducido cambios en el repertorio que presentará durante la gira internacional, de acuerdo con información difundida por Gustavo Méndez.

El periodista señaló que la artista quitó dos canciones de Un mechón de pelo, uno de sus trabajos más personales. Se trata de Pa, dedicada a Alejandro Stoessel, y Ángel, cuya letra contiene referencias críticas hacia Marcelo Tinelli, según detalló Méndez sobre la modificación del setlist.

La modificación habría quedado expuesta durante los ensayos que la cantante realiza en Zona Norte de cara a sus próximas presentaciones. FUTTTURA continuará durante septiembre y octubre por distintos países de Latinoamérica, además de una fecha prevista en Miami, antes del tramo europeo anunciado para 2027.

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