Horacio Marín: "Argentina era un país con petróleo, ahora pasa a ser petrolero"

El presidente de YPF habló con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno y destacó el crecimiento de la compañía, que ya cuenta con 10.500 empleados y apunta a convertirse en una de las 20 empresas más grandes del mundo.

El presidente de YPF , Horacio Marín, destacó el cambio de escala que atraviesa la industria hidrocarburífera argentina a partir del desarrollo de Vaca Muerta y anticipó un fuerte incremento de la producción y las exportaciones. "Anteriormente era un país con petróleo, ahora pasa a ser petrolero", afirmó en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

Por la pantalla de C5N, Marín explicó que la estrategia de la petrolera estatal contempla un trabajo coordinado con las distintas compañías que operan en Vaca Muerta, con inversiones conjuntas y una expansión de la producción destinada tanto al mercado interno como a los mercados internacionales.

El presidente de la compañía proyectó que para 2031, por cada tres barriles producidos en Argentina, dos estarán destinados a la exportación y uno al consumo interno. Para alcanzar esa meta, destacó la importancia de generar las condiciones necesarias para atraer capitales y ampliar la capacidad productiva.

Marín detalló que la petrolera estatal concentra cerca del 50% del área geográfica rica en petroleo y gas no convencional y planteó como uno de los principales objetivos de su gestión avanzar junto con las demás compañías que operan en la formación. "Queremos desarrollar totalmente Vaca Muerta", afirmó.

"Venimos a trabajar con las otras compañías, no contra las otras compañías", remarcó Marín al analizar la estrategia de la firma. Además, vinculó la llegada de inversiones con las condiciones de estabilidad jurídica y fiscal y destacó el acceso de la empresa a financiamiento internacional que generó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El titular de la compañía recordó que durante su gestión YPF volvió a tomar una obligación negociable en Estados Unidos después de varios años y destacó la reducción del costo de los intereses. Para Marín, la evolución financiera refleja también una mejora en la eficiencia de la petrolera.

Cuántos empleados tiene YPF

Durante la entrevista, el directivo reveló que YPF cuenta actualmente con 10.500 empleados y que la cifra asciende a unas 30.000 personas si se incorporan los trabajadores de las empresas contratistas. El dato fue parte del repaso que realizó sobre la dimensión actual de la petrolera estatal.

El presidente de la empresa también destacó los resultados obtenidos durante el último período y puso el foco en la evolución de las ganancias. "Este fue el cuatrimestre de mayor ganancia de la historia de YPF", aseguró durante la entrevista.

Horacio Marín: "YPF puede llegar a ser una de las 20 compañías más grandes del mundo"

El presidente de la petrolera trazó además una proyección sobre el lugar que podría ocupar la compañía a nivel internacional a partir del crecimiento de la producción. "YPF puede llegar a ser la compañía entre las 20 primeras compañías más grandes del mundo", afirmó.

Marín también ubicó a la firma entre las más importantes del planeta en el segmento de hidrocarburos no convencionales. La expansión prevista estará acompañada por nuevos proyectos de infraestructura y grandes inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva.

Vaca Muerta proyecta un crecimiento exponencial para los próximos años. Redes sociales

Las inversiones millonarias para el petróleo y el gas

El empresario detalló que el proyecto de la petrolera bajo el RIGI destinado al petróleo contempla una inversión de u$s25.000 millones, mientras que la iniciativa vinculada con el gas natural licuado (GNL) alcanza los u$s51.000 millones.

Además, advirtió que la empresa se encuentra trabajando bajo el esquema de project finance para avanzar con las obras y estimó que deberá invertir unos u$s29.000 millones durante cuatro años. La firma definitiva del proyecto, según anticipó, está prevista para fines de este año.

Entre las obras previstas se encuentra un gasoducto que Marín calificó como el más grande de Argentina, con capacidad para transportar inicialmente 50 millones de metros cúbicos diarios y alcanzar posteriormente los 75 millones. El proyecto podría generar entre u$s10.000 y u$s12.000 millones anuales en exportaciones durante 20 años.

Con la expansión y otros proyectos de GNL, el presidente de la compañía estimó que Argentina podría alcanzar u$s20.000 millones anuales en exportaciones durante dos décadas. La cifra se suma a las proyecciones de producción de Vaca Muerta y al crecimiento esperado de la petrolera estatal.