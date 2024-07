Video: así reaccionaron los finalistas de Gran Hermano a los penales de la Selección en la Copa América

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JateJodeh/status/1809081949379834279&partner=&hide_thread=false • MOMENTOS GH - REACCIÓN DE LOS FINALISTAS DE GH A LOS PENALES DE ARGENTINA - ECUADOR

#GranHermano pic.twitter.com/OmuzAs82RA — Jate Jodeh (@JateJodeh) July 5, 2024

Lo cierto es que, en medio del partido, cuando iba en ventaja para la Selección, todo era alegría, pero en el gol de Ecuador tanto Nicolás Grosman como Bautista Mascia se mostraron tristes. Pero cuando lo filmaron a Emmanuel Vich hizo una cara de sorpresa que recorrió las rede sociales.

“Es muy funcional al show”, comentaban. Sucede que a Emma no le interesa el fútbol, entonces intentó fingir emoción. Para el momento de los penales, los chicos lo llamaron para que se siente en el sillón con ellos y él fue a la fuerza. Allí mostró su corta alegría y festejó, pero su reacción fue viral y le sumó puntos para la final.

Furia de Gran Hermano explotó contra la Tora tras visitar la casa: "La mugrosa..."

La vigesimosexta eliminada de Gran Hermano 2023 Juliana "Furia" Scaglione apuntó contra la conductora del streaming Lucila "Tora" Villar, algo que sorprendió a todos tras su visita a la casa junto a Lucía y Martín.

Durante su visita a la casa de Gran Hermano 2023, los nueve hermanitos tuvieron que realizar una actividad en conjunto, momento en el que Emmanuel dedicó un elogio para Lucila Villar. Ante esto, Furia lo interrumpió y expresó: "La mugrosa de la Tora... Primero te explico, este es tu Gran Hermano y nuestro".

Pero eso no fue lo único, sino que continuó elogiando a los participantes de la presente edición: "Nosotros somos épicos, el resto no sé quiénes son". Tras escuchar esto, la producción de Telefe decidió cambiar el plano y silenciar el micrófono de Juliana, por lo que siguen tapando todas sus polémicas aunque ya no sea integrante del programa.