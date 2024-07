Furia de Gran Hermano explotó contra la Tora tras visitar la casa: "La mugrosa..."

Pero eso no fue lo único, sino que continuó elogiando a los participantes de la presente edición: "Nosotros somos épicos, el resto no sé quiénes son". Tras escuchar esto, la producción de Telefe decidió cambiar el plano y silenciar el micrófono de Juliana, por lo que siguen tapando todas sus polémicas aunque ya no sea integrante del programa.

Embed EMMA MENCIONÓ A LA TORA

- Furia se enojó y la trató de mugrosa: "primero te explico, este es tu gran hermano y nuestro. Nosotros somos épicos y el resto no sé quiénes son"



July 3, 2024

Hasta el momento, la Tora no le respondió y lo más probable es que no lo haga, ya que de lo contrario se generará un clima muy tenso de cara a la final de Gran Hermano 2023. Por eso, Juliana sigue sumando enemigos y esto no la ayudará a conseguir trabajo en el futuro.

Telefe confirmó qué programa reemplazará a Gran Hermano 2023: "Estreno el lunes"

El canal Telefe confirmó que la telenovela turca Pasión prohibida fue la elegida para reemplazar a Gran Hermano 2023 en la grilla de programación, algo que tomó a todos los televidentes por sorpresa teniendo en cuenta que los contenidos no se parecen en nada.