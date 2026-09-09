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El emotivo mensaje de despedida de Jorge Rial para Chiche Gelblung

El periodista y conductor recordó a su colega tras conocerse su muerte a los 82 años. Ambos compartieron espacios en radio y televisión y también fueron competidores en la pantalla.

Jorge Rial despidió a Chiche Gelblung con un emotivo mensaje: Un animal de este oficio
Jorge Rial despidió a Chiche Gelblung con un emotivo mensaje: "Un animal de este oficio"

La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, provocó numerosas muestras de reconocimiento dentro del mundo del periodismo y los medios. Entre ellas estuvo la de Jorge Rial, quien despidió públicamente a su colega y destacó su trayectoria, su estilo y su influencia en el oficio.

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.
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Rial publicó un extenso mensaje en sus redes sociales poco después de conocerse la noticia y recordó los años en los que ambos coincidieron en radio y televisión.

“Se fue un verdadero maestro del periodismo. Fuimos compañeros en radio y también competimos en televisión. Un animal de este oficio. Creativo, audaz e imparable”, escribió el conductor de Argenzuela.

En su publicación, Rial también hizo referencia a una de las frases que durante años quedó asociada a la figura de Gelblung. “La leyenda dice que es el autor de la frase ‘Que la verdad no te tape una noticia’. No sé si es cierto, pero podría ser de él perfectamente”, señaló.

El periodista cerró su mensaje con una definición que sintetizó el vínculo que mantenía con Gelblung: “Un cabrón muy querible. Hasta siempre, Chiche”.

De qué murió Chiche Gelblung

Chiche Gelblung murió este miércoles en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, donde había sido internado nuevamente por un agravamiento de un cuadro respiratorio. El periodista había sido hospitalizado por cuarta vez durante el año.

Desde su entorno no brindaron precisiones sobre la causa exacta de su muerte, aunque se indicó que atravesaba una afección respiratoria que ya había requerido atención médica semanas atrás. A fines de julio había sido internado por un episodio similar y luego recibió el alta.

Durante 2026, Gelblung también había enfrentado otros problemas de salud. Entre mayo y junio fue atendido por una trombosis en el tobillo que derivó en complicaciones vasculares y requirió la colocación de dos stents en una de sus piernas. Posteriormente volvió a ser internado por un cuadro febril y, más tarde, por problemas respiratorios.

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