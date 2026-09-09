Falleció Chiche Gelblung: el secreto detrás de la icónica autopsia a un extraterrestre

Corría 1995 y el reconocido periodista atraía la atención del mundo con una transmisión que buscaba desmontar las fake news y, con un presupuesto de u$s4 mil, quedó grabada a fuego en la memoria colectiva.

Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo, donde había sido internado el martes debido a complicaciones de salud. Deja un sinfín de episodios entre la polémica y la curiosidad, pero ninguno tan icónico como la autopsia a un alienígena realizada en su programa Memoria, en 1995 .

Si bien en la memoria colectiva quedó como una extravagante puesta en escena propia de la espectacularización de la televisión de la década de 1990, el recordado periodista insistió varias veces en remarcar su carácter satírico. "Lo que nosotros hicimos fue una burla de la autopsia del extraterrestre, y el público entendió que nosotros hacíamos la autopsia" , expresó cuatro años atrás en un video de su canal oficial de YouTube, dedicado especialmente a contar los detalles del episodio.

Por aquel entonces, Siglo XX Cambalache, un programa que se transmitía por Telefé conducido por Fernando Bravo y Teté Coustarot , había comprado los derechos de un video en blanco y negro, presentado a nivel mundial por el productor británico Ray Santilli, quien aseguraba que mostraba una autopsia real a un alienígena realizada por el Ejército de Estados Unidos en 1947 .

"Pagaron una fortuna, que otros no podían pagar. El sábado a la tarde tenían un programa muy exitoso, lo ponen al aire, y con un suceso fenomenal . Dos horas de programa tenían. Ese programa misteriosamente desapareció. Es como que no existe, como que ellos no lo hicieron", repasó, con ironía.

"Cuando dos o tres que vivimos el programa —los productores, yo y una persona que teníamos que se dedicaba exclusivamente al tema de la desmitificación de la falsa ciencia— dijimos: 'Esto es trucho'. Era obvio que era trucho, era totalmente trucho, una cosa increíble, totalmente ficcionada ", relató.

Fue entonces que decidieron actuar. "Vamos a imitarlo nosotros para demostrar que esto es ficcionado. Y lo vamos a hacer en vivo y en blanco y negro para que parezca igual, y después demostrar que lo estamos haciendo en vivo pasando la misma escena a color. Toda una técnica no demasiado sofisticada", explicó.

La confusión sobre la veracidad de la autopsia al extraterrestre de Chiche Gelblung

Chiche recordaba con gracia que buena parte del público recordara que el video de la autopsia tenía pretensiones de veracidad y no de burla. "Ahora, el hecho gracioso de eso, por lo menos anecdótico, y de enorme valor periodístico, es que en el mundo, eso que acá ponen en televisión para demostrar que nosotros hicimos la autopsia del extraterrestre (y en realidad era una cargada), se toma en cientos de universidades de periodismo, especialmente en Estados Unidos, donde tuvo mucha repercusión por lo que tiene que ver con el incidente Roswell, y lo ponen como un modelo de desmitificación de algo que se sabía que era una mentira", remarcó, y lamentó: "Y acá lo ponen como que nosotros inventamos la autopsia del extraterrestre".

"Nosotros no hicimos nada, la autopsia del extraterrestre ya estaba; la hizo una cadena norteamericana, se la vendió a Telefé, la vendió a todo el mundo, si todo el mundo la vio. Lo que pasa es que la que hicimos nosotros era más real que la que todavía habían hecho ellos", destacó el periodista.

"Y quedó para la historia como que nosotros hicimos la autopsia del extraterrestre; nosotros lo que hicimos fue una humorada sobre la autopsia del extraterrestre y quedó claro que lo que hicimos fue realmente un modelo de investigación periodística diciendo: 'Esto es trucho'", concluyó.

Fotograma del cortometraje The Alien Autopsy de 1995, parodiado por Chiche Gelblung en Memoria. IMDB

De hecho, aquella transmisión de 1995 en Memoria termina con la desmentida de lo que presuntamente acababa de ocurrir. La pantalla vuelve a ponerse a color y un Chiche exultante anuncia: "Y acá se descubrió la verdad: pura ilusión, absolutamente pura ilusión". "Acá vamos a presentar a nuestros tanatólogos, el doctor Ferdinando Da Vinci, el doctor Gerardo Bernstein. ¿Ustedes son cirujanos?", pregunta a los dos hombres encapotados que acababan de intervenir el cuerpo del alien. "No, no, no. Técnicos de efectos especiales e ilusionista, y desmitificador de con cuanto fenómeno nos quieran embaucar", responden.

"Mediante fotos se trató de recrear lo más parecida posible. Esto se hace con arcilla y con mucho tiempo", explicaron los especialistas sobre la técnica utilizada para reproducir el cuerpo alienígena. "Es un asco, hay que reconocer que esto es absolutamente asqueroso, nosotros que lo hemos visto hacer. Han traído hígado de pollo, todo un desastre, pero es bastante parecido al original", reveló Gelblung sobre las vísceras del presunto cadáver.

En 2024, durante una entrevista con Alejandro Fantino, el histórico director de Gente dio detalles sobre el presupuesto para la recreación: "Creo que unos u$s4 mil".

Quién era Chiche Gelblung, el periodista que marcó una época

El 7 de febrero de 1944 y en la Capital Federal nació Chiche, quien, desde muy joven, descubrió su vocación por el periodismo e inició una carrera que lo llevaría a transitar todas las áreas de los medios de comunicación.

La trayectoria de Gelblung abarcó más de 5 décadas de vigencia y estuvo marcada por la provocación intelectual. Su forma de hacer periodismo, que fue tan original como polémica, tan atrevida como cuestionable, logró meter la política y el espectáculo en la misma coctelera, método que es utilizado aún hoy por distintos comunicadores.

En 1967, con tan solo 21 años, cubrió la Guerra de los Seis Días en Medio Oriente y tuvo su primera corresponsalía bajo el nombre ficticio de “Mariano Ovejero”. Tiempo después, Gelblung reconoció que en su juventud era muy inconsciente porque aún no tenía hijos.

Sin embargo, el conductor relató que su cobertura en la Guerra de Vietnam fue un punto de inflexión en su vida. “Fue un antes y un después, te cambia. La gente no tiene idea del olor de la guerra. Es el olor de la sangre, y oler la sangre es terrible, una sensación muy movilizadora”, señaló en una entrevista y, compungido, agregó: “Lloré 24 horas seguidas y no podía parar”.

Chiche Gelblung falleció a los 82 años. Captura

Sin embargo, su inagotable curiosidad y su espíritu de cronista de raza quedaron demostrados incluso en la etapa tardía de su vida. En 2022, con casi 80 años de edad, viajó a Europa para comunicar sobre la invasión rusa en Ucrania, un hecho que conmovió al público y dejó en claro que su pasión por la primicia seguía intacta.

En las décadas de 1970 y 1980, como director de la revista Gente, redefinió el periodismo gráfico argentino con portadas históricas y enfoques que rompían con el molde tradicional y, al mismo tiempo, era criticado por su afinidad con la gestión de la dictadura. Más tarde, fundó y dirigió portales pioneros de la era digital, que consolidaron su rol como generador de formatos informativos.

Su desembarco definitivo en la televisión masiva ocurrió en la década del 90 con Memoria, un ciclo que revolucionó la pantalla chica. A través de investigaciones de fuerte impacto, debates encendidos y recursos inéditos en la época, como el uso del detector de mentiras, Chiche logró picos de audiencia históricos y propuso nuevas formas de hacer televisión, con un mix de agenda política, farándula y fenómenos populares.

Chiche Gelblung, abonado frecuente a la polémica periodística. Redes sociales

La impronta de Chiche Gelblung dejó un manual no escrito sobre cómo captar la atención de las audiencias e inmortalizó ideas que definieron su audaz escuela periodística. Entre sus máximas más recordadas se destaca su visión absoluta de la comunicación: "La verdad no importa, lo que importa es la verosimilitud". Un concepto provocador con el que construyó un estilo único, controversial e inolvidable en la historia de los medios argentinos.

En su vida privada, conformó un sólido vínculo de muchos años junto a su esposa Cristina Seon, con quien tuvo a sus tres hijos: Federico, Mary y Maggie, quienes mantuvieron siempre un perfil resguardado de la alta exposición pública. Su familia, amigos y el mundo del periodismo despiden con dolor a uno de los comunicadores más trascendentes de la historia argentina.