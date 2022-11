Video: Agustín dio detalles de la estrategia del "Gran Hermano Champagne"

Moria Casán fulminó Alfa de Gran Hermano con una frase: "No es amplio de mente"

Agustín se preguntó: "Así es el Gran Hermano Champagne... vamos a ver qué pasa esta semana. Si es conveniente que levante la perdiz de vuelta y me juegue el tiro al blanco. Cosa que ya había dicho con ustedes que iba a descartar, que no podíamos ya jugar a eso con ustedes... ese tiro al blanco" , lanzó en complicidad con el público y sus seguidores.

El joven que trabajó en una cancha de fútbol, fue por más. "Pero bueno, si no hay que tratar de resucitarlo. La estrategia del primer mes a ver si podemos capturar algunos votos ahí para llevarlos a la placa y ver qué pasa pero no creo que ni siendo el mismo demonio me quieran llevar a la placa esta vez".

"En una de esas ligo y vamos de vuelta a por el todo en la placa... es muy difícil la veo", dijo tirado en su cama frente a la cámara y se cayó cuando entró Nacho a la habitación.

El participante, que es analista político, tiene 25 años y es de La Plata y se mostró en el casting como "el gran estratega" capaz de llegar a la final y quedarse con el premio de la casa y el dinero. "Jugar con las personas es mi juego favorito", advirtió en su presentación en televisión. Hasta el momento es el favorito de la gente.

Este jueves, el conductor Santiago Del Moro presentará otra jornada con las polémicas ocurridas por estas horas.

Gran Hermano 2022: el llanto de Daniela

Daniela relató su difícil historia de vida y emocionó a toda la casa. En una reunión entre las mujeres de la vivienda, la participante de Moreno sorprendió al revelar cómo fue su infancia.