Gran Hermano 2022: Daniela relató su difícil historia de vida y emocionó a toda la casa

En primer lugar, Daniela comenzó por decir: "Cuando mi mamá se separa de mi papá, él pierde su primer matrimonio y después tuvo otro, y si lo veía era una vez al mes, cinco minutos, cuando él le llevaba plata a mi mamá , porque de eso no me voy a quejar, nunca nos faltó el plato de comida gracias a mi viejo ". Tras esto, ya comenzó a llorar por no poder contener su emoción. " Me faltó ese compartir un juego, una plaza con mi viejo ", se lamentó.

Luego, se refirió a lo que sucedió con su madre: "Cuando mis viejos se separan, mi mamá, sola conmigo, mi hermana y mi tía, pudo comprar un terreno. Todos los fines de semana yo iba con mi mamá y hacíamos la casilla. Un calor me acuerdo, era verano". Esto ocurrió cuando solo tenía 13 años, según reveló. "Yo no quería que vayan mis amigas a mi casa, nadie, porque me daba vergüenza boluda. Me sentía mal. Hacer pis en un balde, ¿entendes? Y de a poco fuimos avanzando y haciendo las cosas, y no teníamos ayuda ni de nadie ni de nada", continuó.

Con su frase que la quebró definitivamente, Daniela recordó: "Mi mamá ha dejado de comer en el famoso 'no tengo hambre' o 'yo no ceno de noche' toda mi vida, y hoy lo entiendo". Tras estas palabras, la Tora decidió consolarla y la elogió. "Si vos lograste todo eso siendo Dani de 13 años, imaginate ahora Dani boluda. Dani se come el mundo, Dani va a hacer una casa, va a ayudar a los padres. Siempre tengo una frase que es que 'a la gente buena le pasan cosas buenas' y no somos la excepción", finalizó.

Romina la salvó en una de las veces que fue a placa

Daniela es querida por gran parte de la casa de Gran Hermano, y lo han demostrado durante la tercera gala de nominaciones, donde tras ser votada por el grupo que "pelea" contra el suyo, fue salvada. "La verdad es que es muy difícil tomar la decisión, pero tengo que salvar a uno. No quisiera que ninguno se vaya. Así que voto más por afinidad que por estrategia. Voy a salvar a Dani", reveló Romina.

