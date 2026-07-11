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Un mensaje de Melody Luz encendió las alarmas sobre su relación con Alex Caniggia: "Estoy sola"

La bailarina le pidió ayuda a sus seguidores y una frase que eligió para describir el momento preocupó a los fans de la pareja.

¿Otra vez en crisis?

¿Otra vez en crisis?

Melody Luz lanzó una inesperada frase que muchos de sus seguidores interpretaron como una referencia a su situación sentimental. A partir de esas palabras, volvieron a surgir rumores de una nueva crisis en su relación con Alex Caniggia.

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Antes de la llegada de su hija Venezia, la pareja atravesó una intensa historia de amor. Se conocieron y enamoraron en El Hotel de los Famosos en 2022 y, desde entonces, vivieron una relación marcada por idas y vueltas: se convirtieron en padres, se separaron, cada uno intentó reconstruir su vida sentimental y, finalmente, decidieron reconciliarse para darle una nueva oportunidad al amor.

Ahora, una frase publicada por Melody encendió nuevamente los rumores de crisis entre la pareja. Todo comenzó cuando la bailarina organizaba la próxima fiesta de cumpleaños de su hija, por lo que pidió algunas recomendaciones a sus seguidores: maquilladoras artísticas, shows de princesas, souvenirs y juegos.

"Falta poco para el cumple de Vene. Estoy sola para organizar el cumple y se me está por colapsar el cerebro", escribió. Pero, de toda la frase, lo que más llamó la atención fueron dos palabras: "Estoy sola". En ese momento, los rumores de separación resurgieron y los fans no tardaron en escribirle mensajes preguntando por la situación sentimental con Alex.

Captura de pantalla: @melodyluz

Captura de pantalla: @melodyluz

Qué dijo Melody Luz sobre su relación con Alex Caniggia

Con un video que publicó, la bailarina le agradeció a sus seguidores por la ayuda que le brindaron. "Bueno, gracias a todas y a todos los que me estuvieron pasando data", comenzó diciendo, y continuó explicando que la fiesta sufrió algunos cambios por falta de tiempo. "Estaba a punto de tener todo listo y pasaron cosas. No importa qué", explicó.

En ese sentido, se refirió a los rumores que se generaron a partir de la frase. "Digo que estoy sola porque Alex está de viaje, trabajando, está incomunicado. No les puedo decir dónde ni qué está haciendo, pero aunque no lo puedan creer, está trabajando", aclaró entre risas.

Con estas palabras, desestimó cualquier rumor de crisis sentimental y dejó en claro que sus declaraciones respondían únicamente al cansancio y a sentirse algo desbordada por la organización del cumpleaños. "A la vez me tengo que hacer cargo de un montón de cosas para el cumple, que es mucha fuerza, pero yo puedo, yo puedo", aseguró.

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