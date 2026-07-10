Matías Alé recordó la insólita decisión que tomó en pleno delirio místico: "Creía que era mi ángel de la guarda" Durante una entrevista, el actor recordó una increíble historia que sucedió en pleno brote y se conmovió al recordar el mensaje que recibió años después. Agregar C5N en









Matías Alé recordó uno de los peores momentos de su vida. Redes sociales

Matías Alé recordó una de las anécdotas más impactantes de la etapa previa a la crisis de salud mental que derivó en su internación por un delirio místico. Fue en el programa de streaming Story Time, cuando Nazarena Vélez le estaba haciendo una entrevista y lo llevó a uno de sus peores momentos. El actor contó que, en aquel momento, llegó a tomar decisiones que hoy entiende desde otra perspectiva y relató una historia que lo marcó para siempre.

"El día que yo había terminado de trabajar, le había dado todo mi caché a un seguridad, que me cuidó", recordó Matías Alé. Luego explicó cuál era el motivo detrás de esa decisión: "Yo creía que era mi ángel de la guarda", comenzó diciendo. En ese sentido, el actor contó que años después la hija del hombre lo contactó por redes sociales.

"Hace poquito me escribió la familia por Instagram, la hija me dijo que su papá había fallecido", lamentó. Según relató, el mensaje lo conmovió porque, con el dinero, el señor le pagó unas vacaciones a su familia. "Me escribió para agradecerme. Me dice: 'Hola, Matías, recién nos enteramos que estabas en brote; si mi papá hubiera sabido que estabas en brote, te lo hubiera devuelto'", recordó.

Sin embargo, la familia también le reveló que ese dinero tuvo un significado muy especial para ellos. "Pero con esa plata nosotros nos pudimos ir de vacaciones por primera vez y por última vez con mi papá", recordó Alé que le dijo la mujer, y se mostró conmovido por una historia que, pese al difícil momento que atravesaba, terminó convirtiéndose en un recuerdo imborrable para esa familia.