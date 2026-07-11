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A los besos: Ian Lucas publicó la primera foto junto a Renata Mónaco y confirmó la relación

Después de varias semanas de especulaciones sobre la vida sentimental del influencer, finalmente presentó a su nueva pareja.

Basta de dudas: Ian Lucas confirmó que está de novio.

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Ian Lucas eligió Jamaica como destino para disfrutar de unas vacaciones y no viajó solo. A través de sus redes sociales compartió una tierna postal junto a su novia, una imagen con la que despejó los rumores y dejó en claro que la relación empezó y atraviesa un gran momento.

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Renata Mónaco fue quien publicó la tierna foto de ambos en Jamaica. En la imagen, ambos posan abrazados en la playa paradisíaca. Él aparece dándole un beso en la mejilla, mientras ella sonríe y lo abraza con ternura. La postal, compartida en las historias de Instagram del creador de contenido, dejó en evidencia el romance.

La confirmación llegó después de que Marley revelara la relación por accidente durante la cobertura del Mundial 2026. El incómodo momento sucedió durante la transmisión en vivo de Por el Mundo: el conductor comentó que Ian estaba acompañado por su novia, una situación que sorprendió al propio protagonista, que hasta ese momento había preferido mantener el vínculo lejos de la exposición.

Los rumores de romance con Renata Mónaco comenzaron semanas atrás, cuando en Intrusos aseguraron que estaban juntos y, como prueba, mostraron las imágenes de ambos durante el Mundial. Pese a esto, el influencer no se refirió al tema.

Sin embargo, tras la finalización de su ciclo en el programa, Ian decidió ponerle fin a las especulaciones. Con una foto junto a Renata, blanqueó oficialmente la relación y confirmó el romance.

Escándalo: se supo la verdad por la que Ian Lucas abandonó el programa de Marley

La sorpresiva salida de Ian Lucas de la cobertura del Mundial 2026 junto a Marley en Por el mundo desató un verdadero revuelo mediático. El influencer y último ganador de MasterChef Celebrity Argentina decidió armar las valijas y abandonar las transmisiones a mitad del certamen deportivo, una determinación que encendió las alarmas y generó todo tipo de especulaciones sobre los verdaderos motivos de su alejamiento.

Los detalles de la fuerte interna salieron a la luz a través de América, durante la emisión del ciclo Sálvese Quien Pueda. Allí, la periodista Pía Shaw fue la encargada de lanzar la primicia sobre la baja del creador de contenido y revelar su próximo destino laboral: "Quien deja el Mundial y se despide hoy de Por el mundo es Ian Lucas. Tenía un compromiso laboral ya pautado, se va para Turquía a la Fórmula 1 y un trabajo que tiene pendiente".

La información no tardó en despertar la indignación de Yanina Latorre, quien se encuentra al frente de la conducción del programa de espectáculos y no dudó en calificar la actitud del joven de manera tajante. "¿Por qué no lo dijeron desde un principio? No soporto la irresponsabilidad", disparó sin filtros la panelista, provocando la inmediata aclaración de Shaw, quien remarcó que la salida estaba contemplada.

A pesar de que el entorno del streamer justificó la partida por cuestiones de agenda, los rumores de un trasfondo mucho más complejo no tardaron en ganar fuerza en el ambiente. Mientras Latorre sentenció con picardía que "consiguió un laburo mejor y se va", cobraron relevancia las propias declaraciones previas de Ian Lucas, quien ya había manifestado públicamente que Telefe no le abonaba un sueldo y que su participación era puramente por la pantalla, dejando abierta la hipótesis de un desgaste financiero.

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