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Valentina Cervantes a puro festejo: así celebró el golazo de Enzo y el pase de Argentina a la final

La pareja de Enzo Fernández se prendió al festejo de la Scaloneta y compartió su alegría en redes. Como bonus, celebró el gol del empate del volante del Chelsea, ese grito que le dio aire a la Selección y volvió a encender la ilusión.

Valentina Cervantes vivió la histórica semifinal en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium. 

Valentina Cervantes vivió la histórica semifinal en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium. 

Valentina Cervantes celebró el pase de la Selección Argentina a la final, tras la victoria épica ante Inglaterra, uno de sus principales rivales históricos. Como bonus, celebró el golazo del empate de su pareja Enzo Fernández, que le dio aire a la Scaloneta y volvió a encender la ilusión de la albiceleste.

Los jugadores con la bandera tras el triunfo ante Inglaterra.
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Desde la tribuna del Mercedes-Benz Stadium, la pareja de Enzo Fernández no pudo contener la emoción cuando a los 41 minutos del segundo tiempo, el mediocampista sacó un zapatazo desde afuera del área y venció al arquero Jordan Pickford para convertir el gol del empate argentino. "Gracias Dios", posteó Cervantes junto con una fotografía donde se la ve mostrando un rosario.

Una vez finalizado el partido, subió una foto junto a su familia y la de la Araña con "la banda Álvarez - Fernández".

Así fue el festejo de Enzo Fernández después su tremendo gol

Cuando el reloj se moría y la Selección Argentina arrinconaba a Inglaterra contra su propio arco, Enzo Fernández sacó un misil desde media distancia y quebró la resistencia de un Pickford que parecía infranqueable: 1-1 y semifinal abierta en Atlanta.

El ex River Plate festejó con el típico gesto del "Topo Gigio" ante una hinchada argentina enardecida que necesitaba el empate más que el agua para vivir.

Minutos más tarde, con el corazón latiendo al límite, Lautaro Martínez se elevó para conectar de cabeza un centro preciso de Messi y sellar el 2-1 que desató la locura albiceleste. El segundo tanto hizo estallar a los hinchas en Atlanta y del otro lado del continente los 48 millones de argentinos gritaron como si la voz cruzara el océano.

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