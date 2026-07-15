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15 de julio de 2026 Inicio

El mensaje de Lionel Messi tras el épico triunfo ante Inglaterra: "Gracias a todos los que confiaron"

El capitán de la Selección argentina volvió a tener una actuación determinante en un encuentro que, por la historia, significaba mucho más que un partido de fútbol. En redes sociales, el rosarino contó sus sensaciones después de la clasificación a la final.

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Lionel Messi publicó un sentido mensaje en Instagram tras el triunfo ante Inglaterra. 

Lionel Messi publicó un sentido mensaje en Instagram tras el triunfo ante Inglaterra. 

Instagram: /leomessi

La Selección argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en una semifinal cargada de historia y consiguió el pase a la final del Mundial 2026. Después de un partido intenso, en el que la Scaloneta volvió a reponerse de un resultado adverso, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Los jugadores con la bandera tras el triunfo ante Inglaterra.
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"¡A la final! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. ¡Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo! ¡Vamos Argentina, carajo!", escribió el capitán de la Albiceleste en su cuenta de Instagram, donde celebró una nueva clasificación junto a sus millones de seguidores.

El carrusel también incluyó uno de los momentos más emotivos de la noche. Tras el pitazo final, sus compañeros levantaron a Messi en andas mientras todo el plantel coreaba su nombre y cánticos alusivos al momento, en una celebración que reflejó el liderazgo del rosarino y la unión de un grupo que volverá a disputar una final del Mundial.

Los videos de los festejos de los jugadores de la Selección en el vestuario tras la victoria frente a Inglaterra

Tras el agónico triunfo de Argentina frente a Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026, los jugadores de la Selección siguieron festejando en el vestuario al ritmo de varias canciones que ya son clásicos de la hinchada albiceleste en cada partido que tocó jugar.

"Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo", "Un minuto de silencio, para England que está muerto", "Esta hinchada loca deja todo por la Copa, la que tiene a Messi y Maradona",fueron algunas de las canciones que sonaron en el vestuario de la Selección.

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En un partido peleado y trabado, Argentina logró dar vuelta el resultado y se impuso 2-1 en Atlanta con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y Lautaro Martínez a los 92' (Anthony Gordon abrió la cuenta a los 55'). De este modo, Argentina clasificó a la final, en la que deberá enfrentar a España. Será el domingo, en New Jersey, a las 16 (hora argentina).

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