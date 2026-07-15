"Arrogancia" y "remontada épica": la reacción de medios ingleses y españoles ante la victoria de Argentina

Los medios ingleses y españoles se hicieron eco de la eliminación de Inglaterra del Mundial 2026 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Desde el llanto inglés hasta la admiración española.

La agónica remontada de Argentina en la semifinal contra Inglaterra llegó a los medios de Inglaterra y España, en tonos opuestos. En las redacciones inglesas escribieron sobre "corazón roto", "crueldad" y "arrogancia", mientras que en las españolas elogiaron a Lionel Messi y celebraron que "habrá Finalissima" , por el partido que habían cancelado la UEFA , la AFA y la CONMEBOL este año.

El Daily Mail y Telegraph lamentaron el " corazón roto " de su Selección, mientras que Daily Star tituló: " Todo se acabó ". Los medios ingleses también recordaron las eliminaciones de los mundiales de 2018 y 2022, cuando el equipo quedó afuera en la semifinal y en cuartos de final, respectivamente.

The Sun y BBC utilizaron la palabra "crueldad" por la agónica definición del encuentro en Atlanta , especialmente para referirse al gol de Lautaro Martínez . El segundo remarcó que el equipo masculino de fútbol no disputa una final en el Mundial hace 60 años y el primero criticó la bandera de Giovani Lo Celso de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

La reacción de los medios de Inglaterra ante la derrota de su Selección.

En Madrid, As elogió a Lionel con un "Messi no es de este mundo" y Marca fue más conceptual: "Remontadísima de Argentina y Finalissima en el Mundial" .

La reacción de los medios ingleses a la derrota de su Selección en la semifinal contra Argentina.

Lo mismo eligió Mundo Deportivo y sentenció: " Habrá Finalissima" . Mientras que Sport, también de Barcelona, remarcó la tremenda semifinal, sin dejar de lado el partido del domingo: "Argentina firma una remontada épica y se cita con España en la gran final".

La reacción de los medios españoles al triunfo de Argentina.

El País, un medio de interés general y no exclusivamente deportivo, tituló sobrio: "Argentina le remonta a Inglaterra y jugará contra España en la final de la Copa del Mundo".

La bandera que desplegó la Selección por Malvinas

Las declaraciones del técnico de la Selección Lionel Scaloni en conferencia de prensa luego del partido ante Suiza el último sábado marcó gran parte del partido de semifinales ante Inglaterra. "Es un partido más. No mezclemos las cosas", afirmó después de la pregunta de uno de los periodistas argentinos presentes en la cobertura.

A partir de eso la memoria del partido que hace 40 años protagonizó Diego Armando Maradona, en medio de las tensiones históricas por el reclamo argentino sobre las islas Malvinas, volvió con más fuerza en las horas previas al enfrentamiento de este miércoles. También se sumaron algunas declaraciones de los jugadores, como fue el caso de Rodrigo de Paul, en línea con las palabras del técnico que también ampliaron las dudas sobre el sentir del equipo nacional.

A modo de cierre a toda la polémica el seleccionado argentino selló la victoria ante el equipo inglés con una bandera desplegada por el jugador Giovani Lo Celso y el contundente mensaje de siempre: "Las Malvinas son argentinas".

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El mensaje también apunta a la bajada de línea que tuvo la FIFA en las horas previas al encuentro y al apoyo que tuvo esa propuesta por parte del ejecutivo nacional. A través de información difundida por la federación internacional y revalidada por las autoridades locales se conoció que se aplicaba el apartado 3 del Código de Conducta de esa institución que habla sobre los artículos prohibidos, los cuales no podrán ingresar en ningún momento dentro del estadio "salvo que sean expresamente autorizados por los Organizadores del Evento, cuando sea apropiado (como en el caso de una Persona Acreditada que actúe conforme a los términos y condiciones de la FIFA)".

A horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtieron que los hinchas argentinos no podrían entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas. "Forma parte del Código de Conducta de FIFA", fue el argumento utilizado.