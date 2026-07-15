"Siempre soñé con hacer este gol": las lágrimas de Lautaro Martínez tras la victoria ante Inglaterra

Lautaro Martínez no pudo contener la emoción tras la histórica victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. El delantero apareció en el momento justo y metió un cabezazo letal que dejó sin reacción a los ingleses y selló el 2-1 de la Scaloneta en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Gol de triunfo, boleto a la final y un grito que ya es historia. "La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", expresó emocionado.
"Este equipo sigue demostrando de qué está hecho", le dijo "El Toro" al cronista de TyC Sports que lo esperó post triunfo. "Es muy fuerte esto. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", empezó diciendo mientras intentaba continuar en medio de la emoción y las lágrimas.
"A mi vieja, que jamás dejó de tender mi cama, eso vale más que un gol, que una final. Mis hijos me cambiaron la vida. Bajé un cambio, disfruto de todo esto. Soy un hombre, disfruto de la vida", agregó y finalizó sus declaraciones revelando lo que le comentó a sus compañeros: "Lo soñé, te lo juro que se lo dije a Alexis y Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho".
El mensaje premonitorio de Lautaro Martínez a Agus Gandolfo
El Toro marcó el 2-1 ante Inglaterra que le devolvió la ilusión a la Selección argentina y le dio el pase a la final del Mundial 2026. En medio de la euforia por la clasificación, su esposa, Agustina Gandolfo, compartió un mensaje que el delantero le había enviado el día anterior y que, tras el pase de Argentina a la final, adquirió un significado completamente distinto.
El delantero era consciente de que el duelo ante Inglaterra sería muy difícil, pero nunca perdió la confianza. Esa sensación quedó reflejada en un tierno mensaje que le envió a su esposa, Agustina Gandolfo, un día antes del partido y que, tras la clasificación de Argentina, cobró un significado premonitorio.
"Bueno, amor mío, te amo mucho, descansá", se puede leer en las primeras palabras que mandó el delantero. Luego escribió una frase que, tras la victoria frente a Inglaterra, terminó siendo casi una premonición: "Mañana será un gran día y volvemos a jugar otra final del mundo". Horas después, el Toro convirtió un gol clave que selló el pase de Argentina a la final del Mundial 2026.
La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta.
Redes sociales