El mensaje premonitorio de Lautaro Martínez a Agus Gandolfo antes del partido con Inglaterra: "Será un gran día y..." La esposa del delantero de la Selección argentina le mostró a sus seguidores el mensaje que le envió el Toro horas antes del partido contra Inglaterra. Agregar C5N en









La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta. Instagram

Lautaro Martínez marcó el 2-1 ante Inglaterra, le devolvió la ilusión a la Selección argentina y le dio el pase a la final del Mundial 2026. En medio de la euforia por la clasificación, su esposa, Agustina Gandolfo, compartió un mensaje que el delantero le había enviado el día anterior y que, tras el pase de Argentina a la final, adquirió un significado completamente distinto.

El partido frente a los ingleses empezó difícil: primero metió gol Inglaterra, luego Enzo Fernández anotó el empate y, en el tiempo agregado, el esperado gol del Toro selló la victoria de la Albiceleste y puso el marcador 2 a 1.

Antes de la semifinal, Lautaro Martínez dejó ver toda la emoción que atravesaba. El delantero era consciente de que el duelo ante Inglaterra sería muy difícil, pero nunca perdió la confianza. Esa sensación quedó reflejada en un tierno mensaje que le envió a su esposa, Agustina Gandolfo, un día antes del partido y que, tras la clasificación de Argentina, cobró un significado premonitorio.

Captura redes: @agus.gandolfo La sensación de El Toro horas antes del partido Horas antes del partido, Lautaro Martínez le envió un tierno mensaje a Agustina Gandolfo en medio de una charla que tenían para calmar la ansiedad por la semifinal: "Bueno, amor mío, te amo mucho, descansá", se puede leer en las primeras palabras que mandó el delantero.