En Vivo
15 de julio de 2026 Inicio

Los videos de los festejos de los jugadores de la Selección en el vestuario tras la victoria frente a Inglaterra

La Selección se impuso 2-1 en Atlanta y el plantel desató su locura en camarines. La Scaloneta jugará el domingo en New Jersey la final de la Copa del Mundo contra España.

Por
La alegría de los jugadores argentinos.

La alegría de los jugadores argentinos.

Tras el agónico triunfo de Argentina frente a Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026, los jugadores de la Selección siguieron festejando en el vestuario al ritmo de varias canciones que ya son clásicos de la hinchada albiceleste en cada partido que tocó jugar.

Los jugadores con la bandera tras el triunfo ante Inglaterra.
Te puede interesar:

¿La FIFA puede sancionar a la Selección por exhibir la bandera de Malvinas?

"Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo", "Un minuto de silencio, para England que está muerto", "Esta hinchada loca deja todo por la Copa, la que tiene a Messi y Maradona",fueron algunas de las canciones que sonaron en el vestuario de la Selección.

View this post on Instagram
View this post on Instagram

En un partido peleado y trabado, Argentina logró dar vuelta el resultado y se impuso 2-1 en Atlanta con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y Lautaro Martínez a los 92' (Anthony Gordon abrió la cuenta a los 55').

De este modo, Argentina clasificó a la final, en la que deberá enfrentar a España. Será el domingo, en New Jersey, a las 16 (hora argentina).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi publicó un sentido mensaje en Instagram tras el triunfo ante Inglaterra. 

El mensaje de Messi tras el épico triunfo ante Inglaterra: "Gracias a todos los que confiaron"

Diego Maradona contra Inglaterra en México 86. 

El emocionante gesto del Napoli que recordó a Maradona tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

Lautaro Martínez no pudo contener sus lágrimas tras la vitoria ante Inglaterra.

"Siempre soñé con hacer este gol": las lágrimas de Lautaro Martínez tras la victoria ante Inglaterra

Valentina Cervantes vivió la histórica semifinal en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium. 

Valentina Cervantes a puro festejo: así celebró el golazo de Enzo y el pase de Argentina a la final

Scaloni alcanzó el récord de Bilardo y será el técnico con más partidos mundialistas en la Selección.

Scaloni hace historia y apunta a nuevo récord en la Selección argentina

Los medios brasileños definieron a la victoria argentina como corajuda y resiliente

Así reflejaron los medios del mundo la épica victoria de Argentina ante Inglaterra: "Coraje y resiliencia"

últimas noticias

Liam Gallagher se pronunció ante la victoria.

Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral

Hace 29 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 16 de julio

Hace 1 hora
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

El festejo de Tini por la segunda final de De Paul en un Mundial: "Vamos Argentina"

Hace 1 hora
El buque de guerra HMS Medway navegó aguas argentinas sin autorización.

Tras el triunfo ante Inglaterra, Cancillería se pronunció sobre el buque de guerra británico que navegó en aguas argentinas

Hace 1 hora
La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta.

El mensaje premonitorio de Lautaro Martínez a Agus Gandolfo antes del partido con Inglaterra: "Será un gran día y..."

Hace 1 hora