Los videos de los festejos de los jugadores de la Selección en el vestuario tras la victoria frente a Inglaterra La Selección se impuso 2-1 en Atlanta y el plantel desató su locura en camarines. La Scaloneta jugará el domingo en New Jersey la final de la Copa del Mundo contra España. Por Agregar C5N en









La alegría de los jugadores argentinos.

Tras el agónico triunfo de Argentina frente a Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026, los jugadores de la Selección siguieron festejando en el vestuario al ritmo de varias canciones que ya son clásicos de la hinchada albiceleste en cada partido que tocó jugar.

"Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo", "Un minuto de silencio, para England que está muerto", "Esta hinchada loca deja todo por la Copa, la que tiene a Messi y Maradona",fueron algunas de las canciones que sonaron en el vestuario de la Selección.

View this post on Instagram View this post on Instagram En un partido peleado y trabado, Argentina logró dar vuelta el resultado y se impuso 2-1 en Atlanta con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y Lautaro Martínez a los 92' (Anthony Gordon abrió la cuenta a los 55').

De este modo, Argentina clasificó a la final, en la que deberá enfrentar a España. Será el domingo, en New Jersey, a las 16 (hora argentina).