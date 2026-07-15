El emocionante gesto del Napoli que recordó a Maradona tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

El club italiano celebró la clasificación de la Scaloneta a la final con un homenaje a Diego Maradona en redes sociales. Además, cientos de hinchas salieron a las calles de Nápoles para festejar el histórico triunfo ante el seleccionado inglés.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra desató festejos en distintas partes del mundo. Uno de los mensajes que más repercusión generó llegó desde Italia, donde el Napoli homenajeó a Diego Maradona con una publicación que emocionó a los hinchas.

Apenas terminó el encuentro, la cuenta oficial del club napolitano compartió una imagen de Maradona. "Por el Diego. Por la última de Leo", fue la frase que escribieron junto con un video de un simpatizante presente en el estadio de Atlanta con la casaca del Nápoli con el número 10 en la espalda, minutos previos al inicio del encuentro.

Horas antes, además, habían anticipado su apoyo a la Albiceleste con un posteo que decía "Muchaaaachooos...", en alusión al popular tema de La Mosca que identifica a la Scaloneta.

El triunfo argentino también se vivió con intensidad en las calles de Nápoles. Cientos de personas se reunieron en el centro de la ciudad para celebrar el pase a la final, con banderas argentinas, camisetas albicelestes y cánticos que recordaron la estrecha relación entre la ciudad italiana y la Selección.

La figura de Maradona ocupó un lugar central en una victoria frente a Inglaterra, porque fue capitán de la Selección en el histórico cruce de los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando marcó los dos inolvidables goles que sellaron el triunfo argentino y quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol.

"Siempre soñé con hacer este gol": las lágrimas de Lautaro Martínez tras la victoria ante Inglaterra

Lautaro Martínez no pudo contener la emoción tras la histórica victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. El delantero apareció en el momento justo y metió un cabezazo letal que dejó sin reacción a los ingleses y selló el 2-1 de la Scaloneta en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Gol de triunfo, boleto a la final y un grito que ya es historia. "La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", expresó emocionado.

"Este equipo sigue demostrando de qué está hecho", le dijo "El Toro" al cronista de TyC Sports que lo esperó post triunfo. "Es muy fuerte esto. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", empezó diciendo mientras intentaba continuar en medio de la emoción y las lágrimas.

"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñaba con hacer este gol"



La emoción de Lautaro Martínez tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026pic.twitter.com/tlmzeLn80a — El Destape (@eldestapeweb) July 15, 2026

"A mi vieja, que jamás dejó de tender mi cama, eso vale más que un gol, que una final. Mis hijos me cambiaron la vida. Bajé un cambio, disfruto de todo esto. Soy un hombre, disfruto de la vida", agregó y finalizó sus declaraciones revelando lo que le comentó a sus compañeros: "Lo soñé, te lo juro que se lo dije a Alexis y Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho".