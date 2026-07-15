15 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 16 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 16 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, miércoles 15 de julio

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Mejoran su actitud frente a las cosas obligadas que tienen que hacer. Es mejor poner buena predisposición que viciarnos con mal humor. Día de compromisos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Trabajan con paciencia y con mucho entusiasmo en sus aspiraciones laborales y financieras. Hay posibilidades nuevas de poder aumentar los ingresos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Posibles roces en el área de las actividades por fallos en la comunicación o falta de simpatía. Trabajar internamente para poder relacionarse más fácilmente.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Unión y mayor alianza en las familias con objetivos conjuntos. Luces de colores en el plano financiero que les acerca mayores ingresos y tranquilidad a futuro.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Instrumentos y lucidez necesarios para lucirse en este día de entrevistas o reuniones. Buscan dentro de ustedes el verdadero objetivo de sus relaciones amorosas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virginianos hay posibilidades de cambios o de nuevos comienzos en el área de las actividades. Sin comprometerse verán venir las ganas de hacerlo. Amor.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aprovechan el tiempo para realizar sus cosas con mucha tranquilidad. Sienten que avanzan y que sus aportes son importantes. Creatividad e intelecto.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Aumentan sus ansias de poder lograr estar en pareja. Abrir las puertas es importante, esa energía permite a los otros llegar. Somos lo que emanamos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Generan en sus mentes nuevas posibilidades para obtener mayores y mejores resultados en sus actividades. Focalizados y decididos. Día brillante.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Espacio íntimo para poder conversar con ustedes mismos en este martes intenso en el que aparecen las razones y las pretensiones que tienen y ansían.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hay cosas que podrían ser pero que quizás no se den. Nunca sintamos que las cosas nos salen mal, la vida otorga siempre. El punto es estar seguros de ello.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscianos les llamará la atención alguien que llega a sus vidas. Día marciano que emite mayor espontaneidad y menos filtro. El qué dirán pertenece al pasado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal

Horóscopo de hoy, martes 14 de julio

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 13 de julio

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 12 de julio

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 11 de julio

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 10 de julio

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 9 de julio

Rating Cero

Liam Gallagher se pronunció ante la victoria.

Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

El festejo de Tini por la segunda final de De Paul en un Mundial: "Vamos Argentina"

La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta.

El mensaje premonitorio de Lautaro Martínez a Agus Gandolfo antes del partido con Inglaterra: "Será un gran día y..."

Valentina Cervantes vivió la histórica semifinal en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium. 

Valentina Cervantes a puro festejo: así celebró el golazo de Enzo y el pase de Argentina a la final

La esposa del 10 festejó la victoria de Argentina.

Video: el llanto de Antonela Roccuzzo por la remontada de Argentina frente a Inglaterra

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

últimas noticias

Liam Gallagher se pronunció ante la victoria.

Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral

Hace 26 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 16 de julio

Hace 59 minutos
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

El festejo de Tini por la segunda final de De Paul en un Mundial: "Vamos Argentina"

Hace 1 hora
El buque de guerra HMS Medway navegó aguas argentinas sin autorización.

Tras el triunfo ante Inglaterra, Cancillería se pronunció sobre el buque de guerra británico que navegó en aguas argentinas

Hace 1 hora
La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta.

El mensaje premonitorio de Lautaro Martínez a Agus Gandolfo antes del partido con Inglaterra: "Será un gran día y..."

Hace 1 hora