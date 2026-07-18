Martín Kohan analizó el triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026: "Hubo una compensación simbólica"

El escritor Martín Kohan pasó por los estudios de TVR, este sábado en C5N, y ofreció una mirada profunda sobre lo que significó eliminar a la Selección de Inglaterra de la Copa del Mundo, la "revancha" histórica por la Guerra de Malvinas y cómo se vive la previa de la final del Mundial 2026.
El historiador opinó que el encuentro, que terminó 2-1 con ventaja para Argentina, "no fue un partido más, obviamente resuenan cosas" y explicó que el fútbol suele funcionar como un catalizador de emociones: "Pensar en el fútbol desde lo simbólico tiene aspectos que subsanan y son más reparadores".
En el ciclo que conducen Juan Di Natale y Carolina Papaleo, Kohan advirtió: "La compensación simbólica tiene algo de satisfactorio e insatisfactorio a la vez. Porque ganaste, porque repara y subsana con ganar el partido, pero hay algo que no se puede arreglar y que es lo que se perdió", en alusión a las Malvinas.
Además del análisis político y social, el docente universitario se tomó el tiempo para comentar lo que ocurrió dentro del campo de juego en el tramo final del encuentro y el quiebre anímico que tuvo el seleccionado inglés: "Es fútbol. Hubo algo en particular y es que Inglaterra jugó parte del segundo tiempo asustado, después del gol. Se pareció a una fuga en retroceso más que a un armado defensivo; de hecho, como armado defensivo fue muy débil porque le entraban por todos lados".
En cuanto al partido de este domingo ante España y las críticas a la Scaloneta desde distintos medios extranjeros, alertó sobre el peligro de los "excesos" y llamó a poner un freno a esta carga dramática: "Eso es el fútbol, y a la vez, cuando se le pone tanto condimento, yo no diría que un partido es solamente un partido", matizó el entrevistado.
Kohan, sobre el gesto de los jugadores con la bandera de Malvinas
Kohan analizó el accionar de los jugadores argentinos que desplegaron la bandera con la consiga "Las Malvinas son argentinas", y confesó: "Me sentí abrumado. Las conversaciones y las discusiones se saldan hasta que se reabren... Hay que volver a conversarlo, en esto como en tantas otras cosas", según opinó en TVR.
A la vez, invitó a hacer una reflexión más profunda sobre el conflicto con Inglaterra: "Sí hay que revisar ciertos temas, como los muertos, más de 600 muertes, excombatientes en malas condiciones... El gesto de los jugadores fue interesante; es significativo porque falló el intento de controlar lo que pasa en una cancha de fútbol, en un lugar que no es popular -por quienes pueden acceder a ir al Mundial-, y en un evento que sí es popular como el fútbol. No me entusiasman los altares patrióticos".