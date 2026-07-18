Martín Kohan analizó el triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026: "Hubo una compensación simbólica" El escritor reflexionó sobre la carga histórica del partido de la Selección argentina ante el combinado inglés y el miedo que los británicos tuvieron en la cancha. Además, advirtió sobre el exceso de "condimentos" extrafubtolísticos de cara a la final contra España. Por Agregar C5N en









El historiador analizó las repercusiones políticas y sociales del triunfo de Argentina sobre Inglaterra.

El escritor Martín Kohan pasó por los estudios de TVR, este sábado en C5N, y ofreció una mirada profunda sobre lo que significó eliminar a la Selección de Inglaterra de la Copa del Mundo, la "revancha" histórica por la Guerra de Malvinas y cómo se vive la previa de la final del Mundial 2026.

El historiador opinó que el encuentro, que terminó 2-1 con ventaja para Argentina, "no fue un partido más, obviamente resuenan cosas" y explicó que el fútbol suele funcionar como un catalizador de emociones: "Pensar en el fútbol desde lo simbólico tiene aspectos que subsanan y son más reparadores".

En el ciclo que conducen Juan Di Natale y Carolina Papaleo, Kohan advirtió: "La compensación simbólica tiene algo de satisfactorio e insatisfactorio a la vez. Porque ganaste, porque repara y subsana con ganar el partido, pero hay algo que no se puede arreglar y que es lo que se perdió", en alusión a las Malvinas.

Además del análisis político y social, el docente universitario se tomó el tiempo para comentar lo que ocurrió dentro del campo de juego en el tramo final del encuentro y el quiebre anímico que tuvo el seleccionado inglés: "Es fútbol. Hubo algo en particular y es que Inglaterra jugó parte del segundo tiempo asustado, después del gol. Se pareció a una fuga en retroceso más que a un armado defensivo; de hecho, como armado defensivo fue muy débil porque le entraban por todos lados".

En cuanto al partido de este domingo ante España y las críticas a la Scaloneta desde distintos medios extranjeros, alertó sobre el peligro de los "excesos" y llamó a poner un freno a esta carga dramática: "Eso es el fútbol, y a la vez, cuando se le pone tanto condimento, yo no diría que un partido es solamente un partido", matizó el entrevistado.