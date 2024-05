Uno de los familiares de Gran Hermano que está en la casa filtró información clave y se generó un escándalo

Sucede que se formaron parejas en la casa durante su inicio hasta hoy y, participantes como Bautista Mascia o Nicolás Grossman no salieron del juego y no saben lo que se generó. Además, la reciente relación de este último con Florencia Regidor también generó repercusión.

Embed Tras la entrada de familiares y amigos, algunos participantes ya se enteraron el nombre de sus shippeos#GranHermanopic.twitter.com/daH90p9wbu — TRONK (@TronkOficial) May 15, 2024

Por ese motivo, Florencia y Nicolás le empezaron a preguntar a Mateo, familiar del oriundo de Ramos Mejía, y él les reveló que el shippeo que la gente les adjudicó es “Florico”, pero también contó que la relación entre Bautista y Denisse es "Baunisse".

Por otro lado, aseguró que Mauro y Furia no tienen ship, lo cual eso podía dar a entender que no tenían popularidad afuera para ellos, mientras que el resto de las parejas sí. De esta manera, la producción deberá analizar si lo toma como información filtrada.

Gran Hermano 2023: Furia aseguró que comprará un arma cuando salga de la casa

La participante Juliana "Furia" Scaglione aseguró que va a comprar un arma para el momento en el que tenga que visitar el panel de Gran Hermano 2023, ya que no quiere enfrentar las críticas de los diferentes panelistas del reality show.

Mientras se encontraba en la habitación de las mujeres con Virginia Demo, Furia confesó: "Seguro salgo y me voy a tener que comprar un arma, ¿no?". Con estas palabras, la participante con más años de la casa no tuvo una reacción más espontánea que reírse, ya que no es legal la tenencia en Argentina.

Por eso, Juliana aclaró: "¡Sí! Hay que disparar, andá al panel vos. Si yo voy al panel me destrozan". De esta manera, dejó en claro que no se siente segura para el momento en el que tenga que enfrentar a los panelistas del programa de Telefe, pero porque no está al tanto que casi todos la admiran por su forma de jugar.

Para finalizar, Furia reveló su verdadera cara y terminó con el papel de víctima: "Al panel me lo como en dos panes... La primera que me diga 'a'...". Esto podría estar destinado a algunos pocos que continúan discutiendo su forma de jugar, la cual ha permitido que se convierta en la máxima favorita a ganar Gran Hermano 2023 muchos meses antes.