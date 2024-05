Furia reveló el increíble gesto que tuvo su amiga Rocío cuando estaba fuera de Gran Hermano

“Les presento a mi amiga, quiero que conozcan a esta mujer que es única. Ella me dice 'decí que tengo 36', a mí lo que me importa no es que tiene 36, sino lo que emana con las mujeres. Ella me mostró a mí, que creo que es lo que tiene más importante, que se puso en su espalda, se cargó un comercio en el cual solo van mujeres a entrenar", contó Juliana en la presentación.

Furia y su amiga Rocío Redes sociales

Pero luego, Rocío contó cómo empezó la amistad: “Es divertida... Es la que yo conocí. Yo digo que es como una serie, el fanático de Gran Hermano prende la tele y todos los días algo hizo Furia que despierta algo, y está buenísimo", y agregó: "Cuando fallece el papá, ella estaba muy mal de guita y empieza a vender todo lo que puede, para subsistir. Yo le compré un par de cosas para armarme... Ahí pegamos amistad".

Santiago del Moro confirmó cuándo termina Gran Hermano

Luego del ingreso de los familiares de los participantes a la casa de Gran Hermano, Santiago del Moro confirmó cuándo terminará el reality show.

Ya van cinco meses desde la llegada de los jugadores a la casa en los que se vieron diferentes estrategias por parte de la producción para agregar distintos condimentos en el juego. Entre ellos estuvieron el perrito Arturo, repechajes y el ingreso de exparticipantes como Coti.

Santiago del Moro Gran Hermano 2023 Captura Telefe

“Los he visto hablar mucho de la fecha en la que termina el programa. No les puedo dar un número exacto por la cantidad de partidos que hay en el medio. Pero la final del programa va a ser los primeros días de julio”, les comunicó el conductor durante la gala de nominación de este lunes.

“Es un mes y medio más. Todos pensaban que terminaba ya. Yo les dije junio, pero junio no es. Ustedes, con sus cabezas, pensaron en mayo, pero no, termina en julio”, completó.