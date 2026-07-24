El Gobierno modificó la fórmula para calcular la factura de gas desde el 1 de agosto La Secretaría de Energía reglamentó los cambios mediante la publicación de la resolución 167/2026 en el Boletín Oficial. Argumentan que servirá para "asegurar el abastecimiento de la demanda de servicio completo de las prestadoras del servicio de distribución". Por Agregar C5N en









Un dato para tener en cuenta.

La Secretaría de Energía hizo oficial este viernes una modificación clave en los aumentos de las facturas de gas desde el 1 de agosto. Mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 167/2026 se cambió la periodicidad con que las empresas distribuidoras trasladan a la tarifa final las diferencias entre el precio del gas estimado al inicio de cada período y el precio efectivamente pagado a los productores.

El ajuste, técnicamente denominado Diferencia Diaria Acumulada (DDA), venía aplicándose dos veces al año (verano e invierno) y ahora pasará a calcularse e incluirlo en la facturación cada dos meses. La modificación de la periodicidad estacional no implica por sí misma un porcentaje uniforme de aumento para todos los usuarios.

El resultado dependerá de las diferencias registradas durante cada período, aunque el objetivo oficial es evitar que los montos se acumulen durante varios meses y luego generen correcciones más abruptas.

La Resolución 167/2026 argumenta que los aumentos bimensuales del servicio son para "asegurar el abastecimiento de la demanda de servicio completo de las prestadoras del servicio de distribución".

El texto destaca que el esquema anterior generaba un "doble efecto estacional": en invierno, las distribuidoras pagaban más por el gas y al mismo tiempo consumían más, acumulando diferencias que luego impactaban abruptamente en la factura. El cambio a periodicidad bimestral implica que las correcciones de precio se incorporarán con mayor frecuencia, aunque los porcentajes serán menores.

La modificación a la fórmula en la factura de gas