Una película de supervivencia y suspenso es tendencia en Netflix: de cuál se trata

En esta adaptación del libro homónimo, seguimos la historia de Donn (Luke David Blumm), un valiente niño de 12 años que, durante una excursión en el verano de 1939, queda separado de su familia tras una tormenta inesperada.

Sin comida ni recursos, Donn se enfrenta al desafío de sobrevivir solo en los imponentes y peligrosos bosques de Maine, mientras aprende a encontrar fuerza y esperanza en medio de la naturaleza.

Embed - LOST ON A MOUNTAIN IN MAINE - Official Trailer