Una participante realizó una fuerte denuncia contra la producción del Bailando 2023

Y fue entonces cuando apuntó duramente con los productores: “Me pusieron sola porque alguien de la producción estaba diciendo eso... De los robos”. Y Moria Casán opinó: “Tipo cárcel, qué raro eso”.

En cuanto al trato de la producción, aseguró: "No sé por qué vino (el de seguridad) y nos sacó a todos. A mí no me dejan llevar gente, quiero llevar a mi familia y gente de producción que me peinen y maquillen y no puedo".

La tajante advertencia de Pampita hacia Marcelo Tinelli: "No te metas con..."

La conductora Pampita, hincha fanática de Boca, oficia de jurado en el Bailando 2023 y se enfrentó con Marcelo Tinelli: lo frenó sin problemas a la hora de parar un comentario que no le gustó. En medio del programa, intentó hacer un comentario en broma y la modelo expresó: “No te conviene”.

Pampita defendiendo a la gente de Boca. QUE MUJER #Bailando2023 pic.twitter.com/4VZJaVM4dX — Candelaria (@httpshippxss) November 7, 2023

Como todos los años, cada vez que pierde Boca o San Lorenzo, el conductor y el locutor Larry de Clay se pelean en broma y arman chistes que a veces incluye una escenografía. En este caso, llegó una caja al estudio con una broma para él.

Sin embargo, antes de que continúe con su broma, Pampita intercedió: “No te metas con Boca, no te conviene. No te metas con Boca”. Ante esto, se sumó Moria Casán a los reclamos por las cargadas.