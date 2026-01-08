IR A
Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

Esta historia presenta casos complejos, vínculos intensos y una mirada sensible sobre la inclusión a través de un protagonista que desafía prejuicios dentro y fuera del quirófano.

Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.

The good doctor

Netflix incorporó recientemente a su catálogo una aclamada serie médica estadounidense que está generando gran expectativa entre los suscriptores. La plataforma sumó este mes The Good Doctor, una producción desarrollada por David Shore y Daniel Dae Kim basada en la serie surcoreana de 2013 del mismo nombre, que cuenta con complejos casos médicos, conflictos humanos y situaciones tiernas. Este título se convirtió en "el fenómeno televisivo del año en Estados Unidos" gracias a las características de su personaje protagónico y la interpretación de Freddie Highmore.

The Good Doctor, producida por Sony Pictures Television y ABC Studios, presenta la historia de un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant que consigue ingresar a trabajar en un hospital de gran prestigio. Con siete temporadas que se emitieron desde el 25 de septiembre de 2017 hasta su final el 20 de febrero de 2024, fue renovada múltiples veces debido a su éxito, siendo la séptima temporada su entrega final. La producción logró captar tanto a crítica como a público con su enfoque sobre la inclusión y la empatía, demostrando que las diferencias pueden ser fortalezas en el ámbito médico.

El drama médico cuenta con un elenco principal que incluye a Hill Harper, Christina Chang, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Paige Spara, Noah Galvin y Bria Samoné Henderson. El relato profundiza en los vínculos entre colegas, pacientes y superiores mientras el protagonista debe enfrentar prejuicios, miradas ajenas y decisiones complejas dentro del quirófano.

The good doctor

Sinopsis de The Good Doctor, la serie que llegó a Netflix

The Good Doctor sigue el recorrido de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant procedente de una pequeña ciudad donde tuvo una infancia complicada. A pesar de sus extraordinarias capacidades médicas, Shaun se traslada para unirse al prestigioso departamento de cirugía del hospital San José St. Bonaventure, donde sus dificultades para relacionarse generan desconfianza inicial dentro del equipo. Su forma de ver el mundo es diferente, pero esa misma característica le permite encontrar soluciones únicas a casos médicos complejos que otros profesionales no logran resolver.

A lo largo de los episodios, Shaun debe enfrentar la adversidad, los prejuicios y las miradas ajenas mientras cada caso clínico expone no solo un desafío profesional, sino también un aprendizaje personal que lo ayuda a crecer. El acompañamiento del doctor Aaron Glassman, su mentor, resulta fundamental para que el protagonista encuentre su lugar en el hospital y pueda demostrar que su forma de pensar también salva vidas.

the good doctor

Tráiler de The Good Doctor

Embed - The Good Doctor – Official Trailer

Reparto de The Good Doctor

  • Freddie Highmore como Dr. Shaun Murphy
  • Richard Schiff como Dr. Aaron Glassman
  • Hill Harper como Dr. Marcus Andrews
  • Christina Chang como Dr. Audrey Lim
  • Will Yun Lee como Dr. Alex Park
  • Fiona Gubelmann como Morgan Reznick
  • Paige Spara como Lea Dilallo
  • Antonia Thomas como Claire Browne
  • Nicholas Gonzalez como Dr. Neil Melendez
  • Noah Galvin
  • Bria Samoné Henderson
