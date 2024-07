Una figura de ESPN destrozó a Independiente y los hinchas enfurecieron

federico bulosjpg.jpg El cruce del Negro Bulos con Wiñazki y Fernández Díaz en la mesaza de Juana Viale

Fue entonces que Diego “Chavo” Fucks contradijo la postura de Bulos: "Independiente tiene 180.000 socios, no es pobre, no debería ser pobre”. Pero el platense continuó con su idea: "¡Todos atrás, todos atrás! ¡Saquen empates, peleen los partidos, hagan lo que puedan, todos atrás! ¡Se terminó el paladar negro, esa pavada! Todos atrás, muchachos...".

Esto no cayó para nada bien en los hinchas de Independiente que comenzaron a criticarlo en redes sociales: "burro", "no sabe nada de fútbol", "es un vendehumo", "no tiene idea de lo que dice", "dedicate a gritar" y "que estudie la historia del club".

Se reveló la verdad de por qué ESPN no llevó muchos periodistas a la Copa América: "Vacío"

El canal ESPN supo ser líder durante una gran parte de tiempo y hasta llegó a robarle figuras a su máxima competencia. Pero decidió no cubrir la Copa América y, en las últimas horas, se conoció el motivo real de por qué las autoridades decidieron no mandar periodistas a Miami.

ESPN Copa América Redes sociales

Azzaro reveló que "van Diego (Monroig) y Esteban Edul, que siguen a la Selección. Y también va Gustavo (López) por otro medio también. Al igual que Sofía Martínez que fue por Urbana Play.

Por último, aseguró: "Los que viajan netamente por ESPN son dos: Edul y Monroig, No van a invertir casi nada para la Copa América, no hay plata porque saben que pierden, no ponen un sope. Los números no les están dando, entonces tienen que reconfigurarse".