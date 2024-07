Se reveló la verdad de por qué ESPN no llevó muchos periodistas a la Copa América: "Vacío"

El canal ESPN supo ser líder durante una gran parte de tiempo y hasta llegó a robarle figuras a su máxima competencia. Pero decidió no cubrir la Copa América y, en las últimas horas, se conoció el motivo real de por qué las autoridades decidieron no mandar periodistas a Miami.

El periodista Flavio Azzaro explicó en detalle lo que sucede en el canal y el motivo por el que llevó a esa situación. “ESPN no lleva gente a la Copa América. Tiene como prioridad la Eurocopa porque vio en el Mundial (de Qatar 2022) que la gente no los mira", expresó.

“Closs y Latorre se van un mes a Europa para la Eurocopa, viajan muy poquitos de ESPN. La reputación bajó considerablemente, porque esa patriada que hizo el canal para quedarse con los derechos no le salió bien, por lo que los sigue teniendo TyC”, indicó.

Recordó que Morena Beltrán había revelado que quería ir a la Copa América, pero que ESPN no tenía los derechos. Luego se dio a conocer que ella viaja, pero no por el canal, sino que va por otro lado y aprovechará para salir al canal.

Azzaro reveló que "van Diego (Monroig) y Esteban Edul, que siguen a la Selección. Y también va Gustavo (López) por otro medio también. Al igual que Sofía Martínez que fue por Urbana Play.

Por último, aseguró: "Los que viajan netamente por ESPN son dos: Edul y Monroig, No van a invertir casi nada para la Copa América, no hay plata porque saben que pierden, no ponen un sope. Los números no les están dando, entonces tienen que reconfigurarse".

El programa del Pollo Vignolo en ESPN es noticia todas las semanas: lo levantaron para priorizar la Eurocopa 2024 y ahora los números del rating no lo acompañan. De esta manera, como no está teniendo la repercusión esperada, analizarían su futuro.

El periodista Flavio Azzaro había adelantado que los números del ciclo eran bajos y esto repercutía en otros programas porque, según indicó, le dejaba promedio bajo de audiencia. Es por eso que esto generaba enojos en la interna.

En este caso, el periodista Nacho Rodríguez publicó el top 10 del rating del jueves 11 de julio y queda en evidencia que el promedio del ciclo F90 es de 1.46 y no logra escalar a los dos puntos. El ciclo más visto es F360 que es el programa que conduce Luciana Rubinska.