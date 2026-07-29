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Escándalo: se supo el verdadero motivo de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

La pareja confirmó su separación a través de un comunicado y aseguraron que todo se resolvió de buena manera. Sin embargo, aparecieron los rumores que involucran a una influencer.

Por qué se separaron Luck Ra y La Joaqui

Por qué se separaron Luck Ra y La Joaqui

Redes sociales

La separación entre Luck Ra y La Joaqui no sorprendió, ya que los rumores venían haciéndose escuchar durante varios días. Pero, luego del comunicado que compartieron en redes sociales, una reconocida influencer fue apuntada de tercera en discordia: Tuli Acosta.

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La relación de la cantante de RKT y el del cuarteto se convirtió en un furor en redes y desde que se mostraron de manera pública fueron uno de los más queridos por sus seguidores. Sin embargo, las alarmas se encendieron hace unos días, cuando Luck Ra dejó de darle like a los comentarios de La Joaqui, algo que llamó la atención de manera inmediata.

“Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares facu siempre amo a mis hijas y ellas a él; sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas, por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”, indicaron en el comunicado.

Y agregaron: “Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales. También pedir comprensión de los medios los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”.

Ante esto, surgieron los rumores de escándalo por una tercera en discordia y la apuntada principal es Tuli Acosta. Los propios fans de X la acusaron por la buena relación que ellos tenían. Lo cierto es que ninguno confirmó nada y todo parece ser que se trató de un desgaste.

Dónde comenzaron los rumores de separación

Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, los usuarios en las redes sociales aseguraron que algo pasaba entre ellos. Una serie de llamativos movimientos en sus redes sociales que despertó la atención de sus seguidores y alimentó las versiones de una crisis que podría marcar el final de una de las parejas más queridas del ambiente musical.

Las especulaciones comenzaron cuando desde una cuenta “Lo más popu” recopiló y mostró varios indicios que marcaban el distanciamiento. Según revelaron, La Joaqui y Luckra dejaron de interactuar en sus redes sociales, señal que llamó la atención porque la pareja se enviaban mensajes tiernos a través de sus publicaciones con frecuencia.

Además, el cantante compartía fotos de distintos momentos junto a Joaquina y a los dos hijos que ella tuvo con una pareja anterior. Las imágenes reflejaban la relación consolidada, por lo que los rumores de separación tomaron por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia de amor.

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