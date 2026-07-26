La Justicia ordenó al Gobierno realizar obras urgentes en la Ruta 3 frente al aumento de los accidentes La Cámara Federal de Mar del Plata determinó que los trabajos deberán realizarse en el tramo que va de Azul a Cacharí en un plazo de 120 días. Hubo once accidentes durante el último semestre. Por Agregar C5N en









Hubo once accidentes en el último semestre.

La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Estado nacional y a la empresa Corredores Viales S.A. la ejecución inmediata de obras de seguridad en el tramo de la Ruta Nacional 3 entre Azul y Cacharí. La resolución judicial busca neutralizar el alto riesgo de accidentes en la zona bonaerense.

Los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez fundamentaron el fallo en pruebas técnicas, registros fotográficos y datos policiales que acreditan el deterioro de la calzada. El expediente demostró la presencia de baches profundos, deformaciones por el tránsito pesado y una señalización deficiente.

Los magistrados advirtieron la gravedad de la situación vial tras la acumulación de once accidentes durante el último semestre. Ante estos hechos, el tribunal remarcó la existencia de "un riesgo actual y concreto para la vida e integridad física de quienes transitan por la ruta".

El dictamen judicial exige la implementación de medidas preventivas inmediatas como la colocación de cartelería, la reducción de velocidad y la instalación de dispositivos de balizamiento nocturno. Asimismo, la resolución autoriza desvíos parciales y obliga a efectuar reparaciones rápidas en los baches más peligrosos.

El tribunal fijó plazos estrictos para el avance de las obras El fallo de la Cámara estableció un término máximo de 120 días corridos para la finalización de los trabajos de emergencia. La medida busca garantizar la seguridad en el trayecto sin llegar a la exigencia de una reconstrucción integral de la traza nacional.