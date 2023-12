La artista decidió terminar su vínculo luego de 7 años de relación con un empresario por un particular motivo.

La actriz Miriam Lanzoni tomó la determinación de terminar su relación con su pareja Christian Halbinger. La periodista Fernanda Iglesias reveló: “Decidió separarse. Me lo confirmó, me dijo que ya está, ya remó un montón. Ella se fue a pasar la Navidad con su familia a Chaco y él la persiguió, aunque no estaba invitado".