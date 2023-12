Jacobo Winograd reveló detalles sobre la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos

“Ella es una artista de la hostia, nadie lo va a discutir. Aparte yo la sigo queriendo y la voy a seguir considerando mi amiga, aunque ya no me hable más y no tenga relación, aunque ella no me quiera ver a mi”, aseguró Winograd.

“Yo te voy a contar la verdad, no el show, lo que dicen todos y los que hablan si saber. Yo soy muy amigo de Norberto, pasé cumpleaños, Año Nuevo y Navidad. Con Fátima también y con Vicky. A Norberto lo veo que tiene que salir, le va a costar. Él la amó y la sigue amando, no sé ella porque si se le acabó el amor tiene derecho a hacer su vida”, opinó el mediático

“Terminó mal, pero yo tengo la esperanza de que se va a arreglar todo. Van a dejar las cosas claras porque hubo mucho cariño, mucho respeto porque Norberto es un tipo muy honesto, no es ningún ladrón”, agregño.

Luego apuntó contra la abogada Ana Rosenfeld, quien está investigando el manejo de dinero de Marcos. “Que lo demuestre la Justicia, que lo diga un juez, un fiscal que Norberto robó y el hijo robó”, respondió haciendo referencia a las acusaciones que también pesan sobre Federico, el hijo de la expareja de la humorista.