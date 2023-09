Una exparticipante de Gran Hermano denunció que le ofrecieron inyectarse metacrilato

Fue cuando terminó su participación en Gran Hermano, y al respecto, confió: "Me ofrecieron hacer por canje lo que le hicieron a Silvina, fue en el año 2007 y ni siquiera fue un doctor, era un profe de gimnasia que lo inyectaba. Por suerte no acepté".

"Después hice la tapa de la revista Hombre y estaba Mariano Caprarola (también fallecido), muy contento me mostraba lo que se había puesto. Era tentador, cuando me lo contó me pareció mágico, pero, por suerte, yo en ese momento era anti operaciones", dijo a NA.

Más allá de esa negativa, la joven indicó que tiempo después aceptó hacerse una intervención con un cirujano plástico de renombre, quien le ofreció someterse a una miniliposucción por canje: "Fue ínfimo, no había mucho para sacar porque siempre fui muy flaquita. No llegué ni a ver el resultado".

Gran hermano 2007 Griselda Sánchez reveló que le ofrecieron inyectarse metacrilato en 2007.

Además, lamentó lo sucedido con Luna, quien falleció como consecuencia de la cirugía que le realizó Aníbal Lotocki hace diez años y cuyas consecuencias le provocaron la muerte recientemente. "Lo de Silvina me da mucha pena, ella es hermosa, todavía no me sale decirlo en pasado", expresó Griselda.

"Entré a Gran Hermano porque quería ser como ella", dijo la modelo, al tiempo que añadió: "Sabía que había hecho un carrerón porque, a pesar de ser una chica sexy, era muy querida en el medio. Me parecía divertida".

"Nunca en mi vida vi un Gran Hermano, estaba en la Facultad estudiando actuación y mis compañeros hacían teatro callejero, pero yo quería algo más", precisó.

Además, recordó: "Cuando salí de la casa, fui conejita de Playboy y se me abrieron muchísimas puertas para actuar, aunque voy a seguir haciendo fotos hasta que me dé el cuerpo. Parece como que ahora está mal hablar de las mujeres, no podés criticar a la chica que es sexy, la belleza siempre es muy juzgada y el público a veces es cruel".