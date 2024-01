Una exparticipante de Gran Hermano denunció que la quisieron secuestrar

La ex participante de Gran Hermano comunicó por sus redes sociales que tuvo que tirarse de un auto.

Tras abandonar la casa de Gran Hermano y, en su breve paso por la música con su tema "A Escondidas", la joven de 23 años publicó en su cuenta de Instagram una historia que dejó preocupados a sus seguidores. "Hace un rato pasé la situación más fea de mi vida. Recién caigo, pero me intentaron secuestrar en un Uber", expresó con una fotografía donde se la veía a ella fumando un cigarrillo.

La joven explicó que pidió un coche por una aplicación para viajar desde Ituzaingó a Palermo, pero "el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir". Ante esta situación y al no tener batería en el celular, Camila decidió "prácticamente tirarme del auto".

"Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre, pero en una de esas podía salir mal", aconsejó a sus seguidores. Además, añadió que se encontraba bien de salud, pero que tenía miedo de estar sola. Esa fue la única historia que subió Latanzzio a su cuenta de Instagram y no se conocen más detalles al respecto.