Una exparticipante de Gran Hermano confirmó en vivo que está embarazada

“Vamos a cerrar este bloque con el embarazo. Y les dije que va a ser distinto porque la que va a ser mamá está acá en nuestro estudio. Marengo ya sabemos, Yanina no… ¡Está en nuestra tribuna! Nuestra tribuna trae por primera vez un embarazo”, contó.

Finalmente, se detuvo delante de Martina Stewart Usher y contó que era ella. “Estoy de 14 semanas. Estamos de novios hace casi tres años”, contó respecto a su romance con Uriel de Martini, quien también estaba sentado en la tribuna.

“Lo conocí después del programa”, reveló y contó que no sabe el sexo de su bebé en camino, pero, en caso de que sea varón, contó que le pondrá Justino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARTINA (@martistewart_)

“Te estamos esperando Justi, ya somos un montón en casa, pero sin dudas vas a ser la/el integrante más importante. Te amamos con todo nuestro corazón, prepara los cachetes que en casa te espera una manada para llenarte de besos”, reveló Martina.

Ex-Gran Hermano explotó contra Telefe por Generación Dorada: "Basta, ya está"

Una exparticipante de Gran Hermano explotó contra Telefe luego de viralizarse diferentes castings para Generación Dorada, la nueva edición del reality show que llegará en 2026 y contará con famosos y personas desconocidas, lo que generó opiniones divididas en redes sociales.

A través de un vivo de TikTok, la modelo Zoe Bogach reaccionó a diferentes castings de Gran Hermano: Generación Dorada y sorprendió con sus palabras. En un primer lugar, señaló: "No me gustó el principio por esa risa horrible. Y querida, si estás haciendo el casting desde el 2017 y no entraste, basta, no te van a elegir, basta".

Luego, quien participó en la edición 2023-24 cuestionó a otro potencial participante: "Amo que la gente vaya por el lado de dar lástima. Él quiere dar lástima para que la gente lo quiera". Esto terminó por generar que el propio protagonista del video le responda y se generó un impensado cruce viral en redes sociales.

Embed Zoe Bogach generó escándalo al criticar duramente a reconocidos tiktokers que se postularon para Gran Hermano Generación Dorada



Estás de acuerdo con su análisis? pic.twitter.com/9s7pQ4jqyx — TRONK (@TronkOficial) June 30, 2025

Hasta el momento no hay ningún participante confirmado para Gran Hermano: Generación Dorada, ya que la edición 2024-25 terminó hace poco y los castings llevan apenas unos días abiertos. Pero como Telefe advirtió que se utilizará mucho la herramienta del Golden Ticket, parece claro que muchos influencers serán parte de la nueva casa.