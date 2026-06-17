Una conductora estalló de enojo contra América TV: "Pasó algo puntual"

La presentadora reveló que no estuvo de acuerdo con el manejo que tuvieron y contó: "Pasó algo en puntual".

La conductora Yanina Latorre reveló por primera vez que mantiene un enojo con el canal América TV y todo se debe a un hecho puntual. Si bien, no profundizó, aseguró que su bronca quedó guardada hasta que surja algo que la haga estallar.

A pesar de que nunca se mostró amiga con las decisiones de la señal, siempre destacó que podía trabajar con libertad en el canal e incluso pasó de ser panelista en el programa LAM de Ángel de Brito y comenzó con su programa propio el cual conduce.

En este caso, en Ya fue todo instalaron el enojo de la presentadora y ella misma contó cómo fue la situación: “No tengo nada que me abrume, con el canal el otro día pasó algo que me calentó".

"Lo iba a decir, pero como cuando llego al aire está todo tan bien, me va bien y el número me acompaña, después me olvido de putear. Yo ya voy a putear cuando algo vuelva a ocurrir porque no es algo total”, sumó.

La emisión del lunes por la noche de LAM estuvo marcada por un momento de profunda sensibilidad cuando una de sus integrantes compartió el duro presente que atraviesa su entorno íntimo. Denise Dumas aprovechó los primeros minutos del ciclo conducido por Ángel De Brito para visibilizar la desaparición de un miembro fundamental de su hogar.

Se trata de su gata Mina, un animal de pelaje oscuro que falta de su vivienda desde las primeras horas de la jornada y cuyo paradero mantiene en vilo a toda su familia.

La noticia del extravío se propagó inicialmente a través de las redes mediante el perfil oficial del programa en X, @elejercitodelam, donde se activó una campaña solidaria para recolectar datos sobre el felino. “Se perdió la gata de Denise. Se llama MINA y se perdió en la zona de Colegiales. Los ojitos se le van. Se agradece el retweet. Twitter es servicio. Si la encuentran escriban al 1140363526”, rezaba el texto que rápidamente comenzó a viralizarse entre los usuarios de la red social.

Minutos más tarde, la propia co-conductora tomó la palabra frente a las cámaras para reforzar la búsqueda y aportar detalles geográficos precisos sobre el área donde se habría visto al animal por última vez. “Mina se llama. Se perdió por acá por Colegiales, para encontrarla hay que comunicarse con el ejército de LAM o al teléfono si quieren”, informó Dumas de manera pública y visiblemente movilizada por la situación, contando con el respaldo de sus compañeros de panel en el canal.