Ganó un famoso reality, perdió todo en el corralito y terminó asesinado: la trágica historia del primer ganador de El Bar

Federico Blanco fue el participante más votado de aquel histórico programa conducido por Andy Kusnetzoff, pero pasó de la fama al olvido y tuvo un trágico final que conmocionó a todos.

Gran Hermano fue uno de los realities que marcaron un antes y un después en la televisión argentina. Sin embargo, pocos recuerdan que en 2001 tuvo un fuerte competidor que también logró cautivar a la audiencia: El Bar, un formato sueco, conducido por Andy Kusnetzoff.

Aunque ambos programas funcionaron bien, tenían dinámicas muy diferentes. Mientras que en Gran Hermano los participantes convivían aislados dentro de una casa, en El Bar t enían que vivir juntos y trabajar en un bar de verdad: eran 12 participantes a cargo de una gran barra central con vista al río, desde el Bajo de San Isidro, en Zona Norte.

Lo divertido del formato era que el público iba a tomar algo y lo atendían los participantes. Uno de ellos era Federico Blanco , que con el correr del tiempo fue creciendo hasta consagrarse ganador, sin que nada pudiera anticipar la tragedia que vendría años después.

Federico Blanco se crio en Bernal y era el mayor de tres hermanos. Antes de la fama, había pasado por dos facultades de medicina, pero abandonó esa carrera y en 2001 tenía pensado arrancar Recursos Humanos.

Sin embargo, sus planes cambiaron por completo cuando encontró el anuncio por casualidad mientras estaba de vacaciones con sus amigos en Villa Gesell. Tenía apenas 22 años cuando decidió anotarse en la primera edición de El Bar. Lo que nunca imaginó fue que terminaría convirtiéndose en el primer ganador del reality, llevándose un premio de 100 mil pesos, que en aquel momento equivalía a 100 mil dólares.

Sin embargo, la alegría le duró poco. Apenas unos meses después de depositar el dinero en el banco, estalló la crisis económica de diciembre de 2001 y el famoso corralito le impidió disponer de su premio. Una situación que lo obligó a realizar distintos trámites y canjes para recuperar la plata, algo que le llevó varios años. “A los pocos meses de meter la plata en el banco me agarró el corralito y fue un bajón, yo venía de clase media, de laburar mucho y era la primera vez que pegaba una guita. Tuve que sacar bonos, adherirme a canjes”, comentó en aquellos tiempos.

Federico Blanco murió asesinado en 2017.

A diferencia de otros participantes que aprovecharon su paso por la televisión para construir una carrera mediática, Federico prefirió el anonimato y se dedicó a la gastronomía, trabajó en un hotel de Buenos Aires y luego se instaló en Bahía Blanca, donde formó una familia y llevó adelante distintos emprendimientos.

“Me dedico a la gastronomía y me surgió la posibilidad de abrir un restaurante acá y me vine. Aunque en el medio han pasado muchas cosas. Cuando salí de El Bar estaba decidido a dedicarme a la gastronomía. Encontré laburo en un hotel importante en Buenos Aires y ahí conocí a la que hoy es mi mujer, que casualmente es de Bahía, y comenzamos nuestra historia”, contó Blanco en 2014 para Diario Popular.

Recién en marzo de 2017, después de varios años sin aparecer en televisión, visitó Confrontados, el programa de Rodrigo Lussich y Carla Conte, donde habló abiertamente de su lucha contra las adicciones.

Durante la entrevista, contó que había atravesado una internación de nueve meses para rehabilitarse de su adicción a la cocaína, una situación que también había afectado su vida familiar y laboral. “Estuve internado por sobredosis de medicamentos que tomo porque hace cuatro años, lamentablemente, conocí la cocaína. Los últimos siete años viví en Bahía Blanca porque me enamoré de una bahiense, con quien generamos unos proyectos muy grandes, facturaba bien, me iba bien económicamente, pero decidí tomar un camino incorrecto, el de la droga. Por eso hace un año y medio me tuve que volver a Buenos Aires a rehabilitarme, estuve nueve meses internado. Mi hijo, que vivía conmigo, se tuvo que volver con la madre”, expresó.

Federico junto a Soledad, el amor de su vida.

Lo que nadie imaginaba era que aquella sería una de sus últimas apariciones públicas. Apenas tres meses después, el 10 de junio de 2017, Federico fue encontrado asesinado a puñaladas en las inmediaciones de Villa Itatí, en Quilmes. Tenía 38 años.

En un primer momento, comenzaron a circular versiones que vinculaban el crimen con un posible ajuste de cuentas relacionado con las drogas. Frente a estas especulaciones, su hermano Adrián Blanco rompió el silencio en diálogo con América 24 y se mostró furioso por todo lo que se decía sobre Federico.

“Que fue un ajuste de cuentas, que fue por una cuestión de drogas… Nada más alejado de eso. Vengo a limpiar su imagen. Él públicamente aclaró que tenía un serio problema con las drogas. Él perdió todo por las drogas. Pero mi hermano no merecía morir como murió. Lo mataron como a un perro”, expresó con indignación.

Y agregó: “Sé que la Justicia va a ser pronta y rápida. Él era una excelente persona. Su problema con las adicciones no quita lo buena persona que era. Es clarísimo que lo llevó a lugares oscuros. Lo pagó. Pero nunca hizo nada malo a nadie”.

Captura: web

Sin embargo, con el avance de la investigación comenzó a tomar fuerza una versión muy diferente de lo que habría ocurrido aquella noche. Según relataron vecinos de Villa Itatí a la Policía, Federico estaba tomando unas cervezas con amigos cuando vio que un hombre agredía a una mujer.

Al intentar defenderla, habría comenzado a perseguir al agresor, un joven de 20 años, hasta que ambos terminaron enfrentándose. Fue entonces cuando el sospechoso lo habría atacado con un arma blanca, provocándole una herida mortal en el pecho.